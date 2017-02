Festgenommener Sexualstraftäter – Suche nach Opfer

Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsdienst erhielten Anfang Jänner einen Hinweis aus Deutschland, dass ein mutmaßlicher Sexualstraftäter über soziale Medien mehrfach Kontakt zu Unmündigen und Jugendlichen in Österreich aufnahm. Der 48-Jährige reiste am 3. Februar 2017 nach Wien ein. Noch am selben Tag lockte er ein 14-jähriges, männliches Opfer mittels Geldversprechen von mehreren hundert Euro in ein Hotelzimmer in Wien-Landstraße. Dort versperrte er die Zimmertüre, entkleidete den 14-Jährigen und wollte sexuelle Handlungen an ihm durchführen. Beamte des Landeskriminalamtes Wien öffneten noch vor Beginn dieser Handlung die Zimmertüre und konnten den 48-Jährigen festnehmen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Auf Grund der umfangreichen Ermittlungen ist momentan bekannt, dass der Beschuldigte unter dem Profilnamen „Beno Lauber“ bzw. „Beno Laubar“ mehrfach auf sozialen Netzwerken versucht hatte, mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu treten. Teilweise über die Chat-Funktion, teilweise auch über Video-Chats. Derzeit sind in Österreich sechs ähnlich gelagerte Fälle bekannt, die ebenfalls dem Beschuldigten zugeordnet werden können. Die Ermittler gehen davon aus, dass es weitere Opfer gibt.

Aus diesem Grund wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft ersucht, die beigefügten Lichtbilder des mutmaßlichen Täters zu veröffentlichen. Die Polizei erbittet (auch vertrauliche) Auskünfte weiterer möglicher Opfer, bzw. Hinweise zum Profilnamen des Täters oder zum Lichtbild an das Landeskriminalamt Wien, Journaldienst unter der Telefonnummer: 01-31310–33800

