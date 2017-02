Alkoholisierter bedroht Mitarbeiter mit einer Axt

Wien (OTS) - In einer Einrichtung zur Betreuung von Obdachlosen in Rudolfsheim-Fünfhaus ist es am 10. Februar 2017 um 19.30 Uhr zu einem Streit unter mehreren Mitarbeitern und einem alkoholisierten Mann gekommen. Der 37-Jährige verließ kurzzeitig das Gebäude, kam wenig später zurück und bedrohte die Angestellten mit einer Axt. Die Mitarbeiter verständigten die Polizei und der 37-Jährige wurde festgenommen. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von ca. 2 Promille Alkohol im Blut des Beschuldigten. Es wurden keine Personen verletzt.

