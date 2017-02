SPÖ-Termine von 13. Februar bis 19. Februar 2017

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 13. Februar 2017:

Bundeskanzler Christian Kern reist mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu einem Arbeitsbesuch nach Brüssel.

17.30 Uhr Nationalratspräsidentin Doris Bures lädt im Namen der Margaretha-Lupac-Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie zur Verleihung des „Demokratiepreises 2016“ ein und hält die Begrüßung (Parlament, Abgeordneten-Sprechzimmer).

DIENSTAG, 14. Februar 2017:

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

10.10 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments findet ein gemeinsames Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner, Eugen Freund, Josef Weidenholzer, Karin Kadenbach und Karoline Graswander-Hainz statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N3.5).

15.30 Uhr Bildungsministerin Sonja Hammerschmid besucht das Kinderbüro Uni Wien (A1 Internet für Alle Campus, Engerthstraße 169, 1020 Wien).

16.00 Uhr Bundesminister Thomas Drozda empfängt die albanische Kulturministerin Mirela Kumbaro zu einem Arbeitsgespräch (Palais Dietrichstein, Festsaal, Minoritenplatz 3, 1010 Wien).

17.25 Uhr Bildungsministerin Sonja Hammerschmid nimmt an der Kundgebung „One Billion Rising“ teil (vor dem Parlament).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratie Reloaded“, kuratiert von Isolde Charim (Autorin und Philosophin) spricht Didier Eribon (französischer Autor, Soziologe und Philosoph. Er forscht und lehrt als Professor an der Universität Amiens) über sein Buch „Rückkehr nach Reims. Die Linke heute“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter http://tinyurl.com/jnxtnk5 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 15. Februar 2017:

Bundeskanzler Christian Kern auf Bundesländertag in der Steiermark.

10.00 Uhr Nationalratspräsidentin Doris Bures empfängt den albanischen Parlamentspräsidenten Ilir Meta zu einem Arbeitsgespräch im Parlament, Pressefoyer im Anschluss (Parlament).

10.00 Uhr Pressegespräch zum Wirtschaftsfaktor Bahn mit Verkehrsminister Jörg Leichtfried sowie ÖBB-CEO Andreas Matthä, dem Präsidenten des Verbands der Bahnindustrie Thomas Karl und Industriellenvereinigungschefökonom Christian Helmenstein. (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien).

12.00 Uhr Das Blumenbüro Österreich (Interessensvertretung der österr. gewerblichen Gärtner und Floristen bzw. des österr. Blumengroßhandels) besuchen Nationalratspräsidentin Doris Bures anlässlich ihrer Valentinstour 2017 (Parlament).

18.30 Uhr Das-Karl-Renner-Institut, die Diplomatische Akademie und die albanische Botschaft in Wien laden zur Veranstaltung „The Latest Development in the Balkans in the Context of Global Developments. BREXIT, EU, USA and the Role of Albania for Stability and Security in the Region“; u.a. mit dem albanischen Parlamentspräsidenten Ilir Meta, SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder und dem Direktor der Diplomatischen Akademie Hans Winkler (Musikzimmer der Diplomatischen Akademie Wien, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien).

DONNERSTAG, 16. Februar 2017:

Bundeskanzler Christian Kern reist zu einem Arbeitsbesuch nach Belgrad (bis 17. Februar).

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid nimmt an der Bildungskonferenz zum Thema „Sofortmaßnahmen zur Reduzierung der Anzahl der Risikoschülerinnen und –schüler in den Grundkompetenzen“ teil, u.a. mit Prof. Eckhard Klieme, Prof. Konrad Krainer, Dr.in Elgrid Messner und Prof.in Christiane Spiel teil (Bildungsministerium, 1, Minoritenplatz 5).

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

14.00 Uhr SPÖ-Klubbomann Mag. Andreas Schieder nimmt an der Veranstaltung Europa Club Wien Spezial „The Future of Economic Monetary Union – The Choice for Europe“ mit Pierre Moscovici in der Österreichischen Nationalbank teil und gibt ein Statement ab (Oesterreichische Nationalbank, Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien).

15.00 Uhr Bundesminister Thomas Drozda verleiht Opernsängerin Anna Netrebko den Berufstitel Kammersängerin (Teesalon der Wiener Staatsoper, Eingang: Publikumseingang der Wiener Staatsoper, Herbert von Karajan-Platz).

17.30 Uhr Sozialminister Alois Stöger nimmt an der Podiumsdiskussion „60 Jahre auf dem Weg: Europa als Sozialgemeinschaft“ der SPD-Bundestagsfraktion teil; u.a. mit Andrea Nahles, deutsche Bundesministerin für Arbeit und Soziales und Ylva Johansson, schwedische Ministerin für Arbeitsmarktfragen (Reichstagsgebäude, Berlin).

19.00 Uhr Bildungsministerin Sonja Hammerschmid eröffnet die Ausstellung „Maria Theresia. Habsburgs mächtigste Frau“ (Österreichische Nationalbibliothek, Josefsplatz 1, 1015 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „ARAB CHANGES: Kurds in Iraq“, kuratiert von Gudrun Harrer, spricht Clarisse Pasztory (European External Action Service, Brüssel) zum Thema „Kurdistan, Irak und die regionalen Akteure“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter http://tinyurl.com/zzkdhxy (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 17. Februar 2017:

13.30 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Josef Weidenholzer hält seine öffentliche Sprechstunde um ca. 13.30 Uhr direkt auf der Linzer Landstraße (Höhe SPÖ, Landstraße 36, Linz) ab.

14.00 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil besucht die Biathlon WM 2017 in Hochfilzen (Hochfilzen).

SAMSTAG, 18. Februar 2017:

Bundesminister Hans Peter Doskozil nimmt an der 53. Münchner Sicherheitskonferenz teil (München).

SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner besucht den Villacher Fasching. Davor findet ein Empfang bei Bürgermeister Günther Albel statt (Villach).

15.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Karin Kadenbach nimmt an der Landeskonferenz und der 70-Jahr-Feier des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Niederösterreich im Kultursaal Vösendorf, teil (Kultursaal Vösendorf, Kindbergstraße 12, 2331 Vösendorf).

