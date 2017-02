NÖ Industrie-Diplomarbeitsbörse für HTLs, FHs und Universitäten

Gemeinsame Initiative von Industriellenvereinigung NÖ und Sparte Industrie der WKNÖ. Ziel: stärkere Vernetzung von Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Wien (OTS) - Auf der Diplomarbeitsbörse der NÖ Industrie finden Schüler und Studenten wissenschaftliche, praxisorientierte Themenstellungen aus den Industrieunternehmen. Mehr Praxisnähe für die Jugendlichen und die Chance, potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen – das sind die Hauptbeweggründe bei dem von IV NÖ und Sparte Industrie der Wirtschaftskammer NÖ initiiertem Projekt, wie IV NÖ-Präsident und Spartenobmann Thomas Salzer erklärt: „Es gibt eine Vielzahl von Betrieben, die gerne im Rahmen von Abschlussarbeiten mit jungen, wissbegierigen Menschen zusammenarbeiten wollen. Schüler und Studenten haben auf www.noeindustrie.at die Chance, sich mit konkreten Fallbeispielen aus der Praxis zu befas-sen und die Unternehmen aus der Region besser kennenzulernen.“

ZT: Enge Kooperation mit HTLs, Fachhochschulen und Universitäten Wenn ein Schüler oder Student ein Thema findet, kann er über die Börse direkt mit dem Be-treuer im Unternehmen Kontakt aufnehmen und die weitere Zusammenarbeit abklären. Das Themenspektrum ist breit:

von der Optimierung bei Fermentationsprozessen über die Entwicklung von Logistikabläufen bis hin zu Konzepten zur Einführung von E-Learning Modulen. Aber nicht nur technische Themen findet man in der Diplomarbeitsbörse, auch Marketing, Vertriebs- und HR-Problemstellungen sollen vermittelt werden.

Zu den Kooperationspartnern der Diplomarbeitsbörse zählen die niederösterreichischen HTLs, Fachhochschulen und auch die TU Wien. Erfreut über die Zusammenarbeit zeigt sich der Direktor der HTL St. Pölten DI Johann Wiedlack: „Seit Jahren sind wir bemüht, einen engen Kontakt zu den umliegenden Unternehmen zu halten und für unsere Schülerinnen und Schüler einen praxisnahen Unterricht, insbesondere aber praxisrelevante Problemstellungen für die Diplomarbeiten zu finden. Diese Börse ist eine optimale Plattform, wo sich Jugendliche mit den Themengebern vernetzen können.“

ZT: Zweite Börse mit Fokus auf Regionalthemen

Die Regionalentwicklungs-Gesellschaft NÖ.Regional.GmbH hat in Zusammenarbeit mit sechs LEADER-Regionen aus Niederösterreich eine Börse für Regionalentwicklungsthemen gestartet. In einer Kooperation mit „Industrie Niederösterreich“ wurde eine gemeinsame „Landing Page“ unter www.diplomarbeitsboerse.at eingerichtet. Ziel der gemeinsamen Webseite ist es, ein breiteres Publikum unter Schülern und Studenten zu erreichen und die Inhalte bei der Online-Recherche leichter auffindbar zu machen.

Über die Initiative IN – Industrie Niederösterreich

Bei der 2010 ins Leben gerufenen Dachmarke Industrie Niederösterreich ziehen die Industriellenvereinigung NÖ und die Sparte Industrie der Wirtschaftskammer NÖ an einem Strang. Im Vordergrund steht das Ziel, junge Menschen für eine Karriere in der Industrie zu begeistern – sei es für einen Lehrberuf, eine HTL-Ausbildung oder ein technisches Studium. Über das Webportal www.noeindustrie.at können relevante Zahlen und Fakten zur Industrie in NÖ abgerufen werden, eine interaktive Landkarte zeigt alle Industrieunternehmen des Bundeslandes und ein weiterer Bereich bietet Berufsinformationen für Lehrer und Eltern.

