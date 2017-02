gesundheitstrends.at: netdoktor.at launcht Wellness-Portal

Ernährung, Fitness, Schlaf und eine gesunde Work-Life-Balance stehen im Fokus einer neuen Plattform, die starke Anleihen am Lifestyle-Segment nimmt.

Wien (OTS) - Österreichs größte Gesundheitsplattform bekommt Nachwuchs: gesundheitstrends.at heißt der neue Service aus dem Hause netdoktor.at. Das “Healthy Living”-Portal stellt nach der Online-Jobbörse workinmed.com die zweite Portfolio-Erweiterung innerhalb eines Jahres dar.

Mit gesundheitstrends.at will man noch näher an die Leserinnen und Leser heranrücken. “Die Kernkompetenz der netdoktor.at Redaktion liegt darin, komplexe Sachverhalte in eine allgemein verständliche Sprache zu übersetzen”, erklärt netdoktor.at-Geschäftsführerin Ursula Gastinger, “Medizinische Information soll allen zugänglich gemacht werden. Auf netdoktor.at zeigen wir seit 1999, dass das auch ohne Fachausdrücke und verwirrende Abkürzungen möglich ist.”

Der Erfolg gebe dem Konzept recht, einzige Hürde sei mitunter Gegenstand der Berichterstattung selbst: “Ganz ehrlich: Wer streift schon gerne am Thema Krankheit an? Klar, wenn Sie Grippe haben, sind Sie froh darüber, auf netdoktor.at fundierte Information zu finden. Ist der Österreicher aber gerade ‘pumperlxund’, möchte er lieber nichts über Krankheiten hören…”

Verführung statt strenger Zeigefinger

Genau hier setzt gesundheitstrends.at an. Mit Tipps gegen kalte Füße und den besten Hausmitteln für einen gesunden Schlaf, mit aktuellen Fitness-Trends und der Frage, wie man lästige Lebensmittelmotten los wird, wählt gesundheitstrends.at bewusst einen sehr leichtfüßigen Zugang zum Thema Prävention & Lebensstilmaßnahmen. “Es geht nicht um existenzielle Gesundheitsfragen”, erklärt Chefredakteurin Nicole Kolisch, “Es geht um die vielen kleinen Entscheidungen, die wir im Alltag treffen: Nehme ich den Aufzug oder gehe ich lieber die Stiegen hinauf? Lasse ich mein Handy neben dem Bett liegen oder lade ich es außerhalb des Schlafzimmers auf? Es sind kleine Mosaiksteinchen, von denen wir hoffen, dass sie unsere Leser zu mehr Gesundheitsbewusstsein verführen.”

Stilistisch orientiert sich gesundheitstrends.at mehr am Lifestyle-als am Health-Sektor. Ein gut etabliertes Health-Portal hätte man ja bereits. Gastinger: “Wir wollen, dass sich die Leser wohlfühlen. Unsere Tipps kommen nie mit erhobenem Zeigefinger daher. Aber wenn nach der Lektüre auch nur einer sagt ‘Zucker reduzieren – das klingt eigentlich einfach, das probier ich jetzt auch’, dann haben wir schon gewonnen!” Kolisch ergänzt: “Ich spreche gerne von einer ‘Einstiegsdroge’ in das Gesundheits-Thema: Die Leser kommen wegen bunten Smoothie-Rezepten auf gesundheitstrends.at, aber wenn unsere Rechnung aufgeht, bleiben sie danach auf netdoktor.at, um sich weiter über Vitamine zu informieren.”

Über netdoktor.at

Seit 1999 beschäftigen sich Ärzte und Experten damit, medizinisches Fachwissen in einfacher Sprache aufzubereiten und allgemein zugänglich zu machen. So entstanden mehr als 12.000 medizinische Artikel, über 50.000 Datensätze von Ärzten, Spitälern, Apotheken, Medikamenten, Laborwerte und mit beeindruckenden 1.500.000 Beiträgen, die wohl größte usergetriebene Community im Gesundheitsbereich.

