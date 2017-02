Morgen ist Safer Internet Day

Österreich beteiligt sich mit mehr als 260 Projekten

Wien (OTS) - Der Safer Internet Day trägt dazu bei, dass insbesondere junge Menschen den kompetenten Umgang mit Risiken erlernen, sich ihrer Rechte und Verantwortung bewusst werden und die Konsequenzen ihres Handelns im Netz bedenken.

Internationaler Safer Internet Day 2017

Weltweit nehmen am 7. Februar mehr als 100 Länder den Safer Internet Day zum Anlass, um auf das Thema Internetsicherheit aufmerksam zu machen. Auch heuer steht der Aktionstag wieder unter dem Motto "Gemeinsam für ein besseres Internet“. Ob Eltern, Schulen, Unternehmen, Politik oder Kinder und Jugendliche selbst: Jeder kann einen Beitrag für ein „besseres Internet“ leisten – sei es durch respektvollen Umgang miteinander, Förderung von Medienkompetenz, Bereitstellung hochwertiger Angebote für Kinder und Jugendliche, Entwicklung sicherer Produkte oder der Schaffung angemessener rechtlicher Rahmenbedingungen.

Auf internationaler Ebene wird der Safer Internet Day vom europäischen Netzwerk INSAFE (www.saferinternetday.org) organisiert. Die Aktionen und Veranstaltungen in Österreich werden von Saferinternet.at, dem österreichischen Partner im „Safer Internet“-Programm der Europäischen Union, initiiert und koordiniert. Auf www.saferinternetday.at findet sich auch ein Überblick über alle Aktivitäten zum Safer Internet Day – umgesetzt von Schulen, Unternehmen, Initiativen und Organisationen in ganz Österreich.

"Der Safer Internet Day ist der ideale Anlass, um für einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien zu sensibilisieren. Denn neue Medien werden für Familien immer wichtiger - deswegen müssen wir den Rahmen schaffen, damit Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Medienkompetenz stärken können. Um sie bei dieser Herausforderung bestmöglich zu unterstützen, haben wir die erfolgreiche Initiative digi4family gegründet und arbeiten seit vielen Jahren mit Saferinternet.at zusammen“, betont Familien- und Jugendministerin Sophie Karmasin die wachsende Bedeutung digitaler Medien im Familienalltag.

Safer Internet-Aktions-Monat in Österreich

Anlässlich des Safer Internet Day findet im gesamten Februar der Safer Internet-Aktions-Monat mit Unterstützung des Bildungsministeriums statt. "Ich freue mich sehr, dass sich so viele Schulen mit kreativen Projekten rund um den Aktionsmonat beteiligen. Digitale Medien sind bei unseren Schülerinnen und Schülern längst Teil des Alltags – umso wichtiger ist es, sie für eine sichere Internet- und Handynutzung zu sensibilisieren. Saferinternet.at macht ausgezeichnete Aufklärungsarbeit und ist deshalb für das Bildungsministerium ein wichtiger Partner. Vor allem in Hinblick auf die neue Digitalisierungsstrategie werden wir die Kooperation mit Saferinternet.at künftig noch verstärken“, so Bildungsministerin Sonja Hammerschmid.

Dem Ideenreichtum sind beim Aktions-Monat keine Grenzen gesetzt: Neben Projekttagen, Workshops, Unterrichtsschwerpunkten, Peer-Coachings sowie Schüler-Vorträgen für Eltern und Senioren, arbeiten zahlreiche Schulen an Kreativ-Projekten, wie z. B. „Safer Internet“-Videos, Theaterstücken, Foto-Storys, Quiz und Spielen. Zusätzlich werden in ganz Österreich von verschiedensten Organisationen Workshops und Vorträge, Beratungen, neue Info-Angebote und Kampagnen angeboten bzw. präsentiert. Das genaue Programm kann unter www.saferinternetday.at nachgelesen werden.

"A1 Internet für Alle“ ganz im Zeichen von Sicherheit im Netz

Als langjähriger Saferinternet.at-Kooperationspartner unterstützt A1 auch 2017 wieder den Safer Internet Day mit einem großen Sicherheits-Special am A1 Internet für Alle Campus in Wien. Am Vormittag setzt das medienpädagogische Team einen kreativen Schwerpunkt mit Film und Online-Comic. Kinder zwischen 7 und 14 Jahren gestalten ihre eigenen Internet Super Heros, die die Kinder vor den Gefahren im Netz beschützen. Am Nachmittag erwartet die Kinder eine „Sicherheits-Rallye“ mit spannenden Stationen wie der Zivilcourage-Station oder der Wann-Ist-Schluss-Station. Weitere Informationen: www.a1internetfueralle.at.

Bundeskanzleramt und UNIQA als neue Unterstützer

Seit Ende 2016 unterstützt auch das Bundeskanzleramt die Initiative Saferinternet.at. Staatssekretärin Munar Duzdar: „Ein besonderes Anliegen ist es mir, das Internet zu einem Raum für positive und offene Debatten zu machen und digitale Zivilcourage zu fördern. Saferinternet.at bietet wichtige Informationen zu Themen wie Cyber-Mobbing, Hass im Netz oder das Erkennen von Fakes“.

Neu ist auch die Unterstützung durch UNIQA Österreich. "Als größter österreichischer Krankenversicherer ist es uns wichtig, die Gesundheit von Familien zu fördern. Je mehr digitale Medien in unseren Alltag hineinreichen, desto bedeutender wird es einen verantwortungsvollen und sicheren Umgang zu erlernen“, erläutert Vorstandsvorsitzender Hartwig Löger das Engagement von UNIQA.

UNIQA unterstützt den Aktionsmonat als Sponsor mit dem Hauptpreis: Die Gewinner-Schule bekommt eine Medienausstattung im Wert von 5.000 Euro.

Saferinternet.at hilft Kindern, Jugendlichen, Eltern und Lehrenden

Nicht nur zum Safer Internet Day, sondern das ganze Jahr über bietet Saferinternet.at ein umfassendes Informationsangebot für Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende.

Ein besonderer Fokus liegt 2017 auf dem Thema „Wie bewerten Kinder und Jugendliche Informationen aus dem Internet“. Anlässlich der aktuell veröffentlichten Saferinternet.at-Studie „Gerüchte im Netz“ stehen das überarbeitete Unterrichtsmaterial „Wahr oder falsch im Internet?“, eine neue Folge des Eltern-Videoratgebers „Frag Barbara!“, Quiz und der neue Flyer "Hass im Netz“ kostenlos zur Verfügung. Workshops können unter www.saferinternet.at/veranstaltungsservice gebucht werden.

Das detaillierte Angebot finden Sie unter www.saferinternet.at.

Über Saferinternet.at

Saferinternet.at unterstützt Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende bei der sicheren Nutzung des Internet und liefert hilfreiche Tipps und Hilfestellungen zu Themen wie Soziale Netzwerke, Datenschutz, Sexualität und Internet, Jugendschutz, Computerspiele, Online-Shopping, Virenschutz, Medienerziehung etc. Die Initiative wird vom ACR-Mitglied Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) in Kooperation mit dem Verband der Internet Service Providers Austria (ISPA) koordiniert und in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand, NGO und der Wirtschaft umgesetzt. Die Finanzierung erfolgt durch die Europäische Union, das Bundesministerium für Familien und Jugend, das Bundeskanzleramt und das Bundesministerium für Bildung sowie A1, UNIQA, Huawei und Facebook. Detaillierte Informationen zu allen Aktivitäten von Saferinternet.at gibt es unter www.saferinternet.at. Für Fragen und Anregungen zu Saferinternet.at können sich Interessierte per E-Mail an office @ saferinternet.at wenden.

Rückfragen & Kontakt:

ÖIAT

Mag. Bernhard Jungwirth

Tel: +43-1-595 2112-0

E-Mail: jungwirth @ oiat.at

www.oiat.at