„Neu Marx gemeinsam gestalten“ – Städtebaulicher Wettbewerb abgeschlossen

Ortner & Ortner Baukunst mit Topotek 1 als Grundlage für weitere Planungsphasen

Wien (OTS/RK) - Der Standort Neu Marx im 3. Bezirk in Wien soll in den nächsten Jahren als urbanes, belebtes Quartier weiterwachsen -mit Fokus auf Medien, Kreativwirtschaft, Forschung und Technologie, erweitert um den Schwerpunkt „Arbeiten und Wohnen“. Unter dem Titel „Neu Marx gemeinsam gestalten“ wurde ein Wettbewerb für die vertiefenden städtebaulichen und freiraumplanerischen Grundlagen des Areals in unmittelbarer Nachbarschaft zur Marx Halle durchgeführt. Das Siegerprojekt stammt von Ortner & Ortner Baukunst mit Topotek 1.

„Der Entwurf bildet eine robuste Grundlage für die weiteren Planungsphasen mit klassischen städtebaulichen Elementen. Er ist handwerklich gut entwickelt und zeigt auch im Sinne der Auslobung Bereiche, in denen gemischte Nutzungen gut realisierbar sind“, beschreibt der Vorsitzende der Jury, Prof. Peter Zlonicky das Siegerprojekt. Nun startet die Ausarbeitung des städtebaulichen Rahmenplans über Ortner & Ortner Baukunst, der die Grundlage für den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan sein wird.

Ausloberinnen des Wettbewerbs waren die WSE Wiener Standortentwicklung GmbH, ein Unternehmen der Wien Holding, und die Raiffeisen Property International GmbH, die die Eigentümerinnen der relevanten Entwicklungsflächen in Neu Marx sind. Die Verfahrensbegleitung erfolgte durch das Büro Raumposition.

In Kooperation mit der Stadt Wien sowie der Kammer für Architekten und Ingenieurkonsulenten wurde „Neu Marx gemeinsam gestalten“ in Form eines wettbewerblichen Dialogs durchgeführt. Fünf interdisziplinär zusammengesetzte Planungsteams, bestehend aus ArchitektInnen/StädtebauerInnen und LandschaftsplanerInnen wurden von einer Jury zur Teilnahme ausgewählt. Das TeilnehmerInnenfeld aus dem In- und Ausland war hochkarätig: COBE Berlin mit Studiovlay, Expanded Design und WES Landschaftsarchitektur, ASTOC Architects and Planners mit Realgrün Landschaftsarchitekten, feld 72 mit DnD Landschaftsplanung, Teleinternetcafe mit Treibhaus und Raumlabor Berlin sowie Ortner & Ortner Baukunst mit Topotek1.

Zwei öffentliche Veranstaltungen im Mobilen Stadtlabor der TU Wien in Neu Marx wurden von zahlreichen BürgerInnen genutzt, um mit den Planungsteams und der Jury ins Gespräch zu kommen und sich aktiv in den Prozess einzubringen.

Die fünf eingereichten Entwürfe werden von 2. bis 16. März 2017 in einer Ausstellung in der Wiener Planungswerkstatt, Friedrich-Schmidt-Platz 9, 1010 Wien, gezeigt. Nähere Details dazu werden im Februar auf www.neumarx.at, www.wse.at sowie www.raumposition.at bekannt gegeben.

