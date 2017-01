AVISO: Morgen 10 Uhr, Podiumsdiskussion: „… hat Sozialpartnerschaft Zukunft?"

Anlässlich des Neujahrstreffens der Gewerkschaft Bau-Holz

Wien (OTS) - Die Errungenschaften der österreichischen Sozialpartner sind im internationalen Vergleich einzigartig. Dennoch wird immer wieder Kritik aus diversen Wirtschaftskreisen und der Politik laut. Diesem Thema will sich die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) in Form einer Podiumsdiskussion im Rahmen ihres traditionellen GBH-Neujahrstreffens widmen. Am Neujahrstreffen werden rund 120 geladene Personen aus Wirtschaft, Kammern, Institutionen und der Politik teilnehmen. ++++

MORGEN, 24. Jänner 2017

Beginn: 10.00 Uhr

Ort: Catamaran, Riverbox (ÖGB-Haus), Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien



Keynote: Erich FOGLAR, Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes

Am Podium …

Dr. Christoph LEITL, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich

Rudolf KASKE, Präsident der Arbeiterkammer Österreich

Renate SCHEICHELBAUER-SCHUSTER, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk

Josef MUCHITSCH, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz

Anschließend laden wir zur traditionellen „Hackler-Jause“ mit Small-Talk und Come-Together. Es werden rund 120 Gäste aus Wirtschaft, Kammern und sonstigen Institutionen erwartet.

Aus organisatorischen Gründen bitte wir um Anmeldung unter: thomas.trabi@gbh.at

Wir würden uns über ein Kommen sehr freuen.

