REMINDER: AVISO - Bundesjugendvertretung präsentiert Studie zu Internetnutzung und Medienkompetenz junger Menschen in Österreich

Pressegespräch am 24. Jänner im Büro der BJV

Wien (OTS) - Die Bundesjugendvertretung (BJV) lädt PressevertreterInnen zur Präsentation der Studie „#MeinNetz – Internetnutzung und Medienkompetenz junger Menschen in Österreich“ am 24. Jänner um 10:30 Uhr in den Räumlichkeiten der BJV ein. Um Anmeldung unter presse @ bjv.at wird gebeten.

Eine zentrale Aufgabe der BJV ist es, junge Menschen selbst zu Wort kommen zu lassen und ihre Stimme zu verstärken. Daher wurden für diese Studie über 400 Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren zum Thema Internet befragt – etwa zu ihrem Nutzungsverhalten, ihren Fähigkeiten im Netz, ihren Erfahrungen mit und Wünsche an Medienbildung in der Schule u.ä.

Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut IFES unter der Leitung von Dr.in Eva Zeglovits und mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung durchgeführt. Die Ergebnisse werden nun bei einem Pressegespräch präsentiert.

Präsentation der Studie „#MeinNetz – Internetnutzung und Medienkompetenz junger Menschen in Österreich“

24. Jänner 2017, 10:30 Uhr

BJV Büro, Liechtensteinstraße 57/2, 1090 Wien

Um Anmeldung wird gebeten unter: presse @ bjv.at

Am Podium:

Johanna Tradinik (BJV Vorsitzende)

Christian Zoll (BJV Vorsitzender)

Mag.ª Heidrun Strohmeyer (Leiterin der Gruppe Informationstechnologie und Medien im Bundesministerium für Bildung) Dr.in Eva Zeglovits (IFES Geschäftsführerin)

Näher Infos zur Kampagne #MeinNetz: www.mein-netz.at

Präsentation der Studie „#MeinNetz – Internetnutzung und

Medienkompetenz junger Menschen in Österreich“



Datum: 24.1.2017, 10:30 - 11:30 Uhr



Ort:

Bundesjugendvertretung

Liechtensteinstraße 57/2, 1090 Wien



Url: www.bjv.at



Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Julia Preinerstorfer

Öffentlichkeitsarbeit

01 214 44 99 -15 // 0676 880 11 1048

julia.preinerstorfer @ bjv.at

www.bjv.at