Wien – Döbling: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Wien (OTS) - Wegen des Fütterns von Vögeln in einem Innenhof einer Mehrparteienhausanlage in der Krottenbachstraße gerieten gestern Nachmittag zwei Anwohner in Streit. Nach einem kurzen, heftigen Wortgefecht, attackierte der 34-jährige Beschuldigte das Opfer und bedrohte es mit dem Umbringen. Der Mann, er bestreitet die Tatbegehung, wurde angezeigt. Der Geschädigte begab sich in ärztliche Betreuung.

