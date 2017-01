Wiener Werbe-KV: Fachgruppe erarbeitet zeitgemäßen „KV Neu“

Obmann Götz: Faire Wettbewerbsbedingungen brauchen eine zeitgemäße Basis – Eigenes Fachgruppen-Team erarbeitet neue Vereinbarung - Gewerkschaft eingeladen mitzuarbeiten

Wien (OTS) - Die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien spricht sich für eine grundsätzliche Neuerung des Kollektivvertrags für Wiener Werbebranche aus. Das machte Obmann Stephan Götz heute in einer persönlichen Nachricht an alle Mitglieder klar.

Es sei für alle eine Überraschung gewesen, als die Gewerkschaft das Gespräch darüber grundsätzlich verweigerte – und nach nur 15 Minuten vom Tisch aufgestanden sei.

Doch ob die Gewerkschaft das wahrhaben wolle oder nicht: „Die Kommunikationsbranche verändert sich so schnell wie kaum eine andere. Und hat dabei gleichzeitig einen Kollektivvertrag so alt wie kaum eine andere“, so Götz.

Wettbewerb 2017: Überalterter KV Teil des Problems

Diese Veränderungen schaffen Druck auf alle Unternehmen der Branche. Und die Überalterung des KV ist dabei Teil des Problems. Die Sozialpartnerschaft sei aber angetreten, um brauchbare Rahmenbedingungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer schaffen, nicht diese noch weiter erschweren. „Darum wollen wir eine Lösung schaffen:

mit einem modernen KV.“

Der alte KV bestehe bereits seit über 40 Jahren. Die Arbeitsbedingungen des KV für 1977 entsprächen aber nicht der Arbeitsrealität von 2017. Damals hat man noch mit Schreibmaschinen gearbeitet und Mobiltelefone waren undenkbar.

Das spiegle sich auch im aktuellen KV wieder, denn dort finden sich zum Beispiel Dinge wie:

völlig veraltete Berufsbezeichnungen wie „Nachkalkulanten“, „selbstständige Terminplaner“ oder „Werbeexpedientinnen“

Tätigkeiten in den mittlerweile falschen Verwendungsgruppen und der daraus resultierenden Unsicherheit.

Arbeitszeitregeln, die spätestens seit den 1990er Jahren nicht mehr der Realität entsprechen und damit sowohl UnternehmerInnen als auch MitarbeiterInnen schaden

und vieles mehr.

Die Arbeitnehmerseite sei aber nicht bereit gewesen, trotz solcher Relikte über eine Neugestaltung des Kollektivvertrags zu reden – und hatte das von überzogenen Erhöhungen abhängig gemacht.

„KV Neu“ als Lösung: Für einen Kollektivvertrag, so modern wie die Branche selbst

Die Fachgruppe ist aber überzeugt: Faire Wettbewerbsbedingungen brauchen eine zeitgemäße Basis. Obmann Götz: „Die Wiener Kreativ-Wirtschaft braucht einen KV, der so modern ist, wie Branche selbst.“ Darum wird ein eigenes Team nun einen „KV Neu“ ausarbeiten, der den Anforderungen der Zeit entspricht, und auf dessen Basis man wieder sinnvoll verhandeln kann.

Einladung an Gewerkschaft: Ende der Blockade, Mitarbeit bei „KV Neu“

Grund für die endgültige Neugestaltung war das Scheitern der Verhandlungen mit der Gewerkschaft vergangenes Jahr gewesen. Die Arbeitnehmerseite hatte eine Neugestaltung völlig blockiert – mit Forderungen von 3% und damit einer Indexanpassung weit über der Inflationsrate oder vergleichbaren Abschlüssen z.B. in der Filmwirtschaft. Dies hätte jedoch erhebliche Wettbewerbsnachteile für den Kreativstandort Wien bedeutet. Dieser Nachteile gegenüber Unternehmen in allen anderen Bundesländern, in denen es gar keinen KV gibt.

Fachgruppen-Obmann Götz lädt die Gewerkschaft zur Mitarbeit ein:

„Die Fachgruppe Wien ist die einzige aller neun Bundesländer, die immer mit der Gewerkschaft zum Kollektivvertrag gestanden ist. Doch es macht nur Sinn dieses Modell auf ganz Österreich auszurollen, wenn es auch zeitgemäß ist.“ Man lade die Gewerkschaft also herzlich ein im Team „KV Neu“ mitzuarbeiten. Für einen modernen KV, den man für ganz Österreich übernehmen könne.

