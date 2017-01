Mitterlehner: Johanna Mikl-Leitner wird die ÖVP-Niederösterreich in eine erfolgreiche Zukunft führen

ÖVP-Bundesparteiobmann zur einstimmigen Nominierung von Mikl-Leitner als Landesparteiobfrau in NÖ: Künftige Landeshauptfrau steht für Politik mit Herz und Verstand

Wien (OTS) - "Ehrlich, fleißig, eine Politikerin mit Herz und Verstand: Johanna Mikl-Leitner steht für Geradlinigkeit, Handschlagqualität und Umsetzungswillen. Sie wird sich mit vollem Einsatz für die Anliegen der Menschen einsetzen. Das hat sie schon in all ihren bisherigen Funktionen bewiesen, als Innenministerin, ÖAAB-Obfrau und Landesrätin", sagt ÖVP-Bundesparteiobmann Reinhold Mitterlehner zum heutigen einstimmigen Beschluss des Landesparteivorstandes, Mikl-Leitner für die Nachfolge von Erwin Pröll als Landesparteiobmann zu nominieren. Im Frühjahr wird Johanna Mikl-Leitner zur ersten Landeshauptfrau Niederösterreichs gewählt werden.

"Der Ausnahmepolitiker Erwin Pröll hat die Landespartei über die vergangenen Jahrzehnte als starke bürgerliche Bewegung etabliert und Niederösterreich insgesamt nach vorne gebracht. Mit Johanna Mikl-Leitner an der Spitze wird die ÖVP-Niederösterreich auch in Zukunft eine verlässliche und erfolgreiche Kraft sein. Wir werden hervorragend zusammenarbeiten", erwartet der Bundesparteiobmann und Vizekanzler. Auch dass künftig erstmals eine Frau an der Spitze Niederösterreichs stehen wird, sieht Reinhold Mitterlehner als "wichtiges und positives Signal".

