Gewerkschaft vida: Unsere Tür ist für konstruktive Gespräche stets offen!

vida-Tusch: „Eine Aufweichung der Schutzbestimmungen für ArbeitnehmerInnen spielt es mit uns aber nicht!“

Wien (OTS) - „Wenn auch die Vizepräsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer, Martina Entner, mittlerweile davon spricht, dass es im Hotel- und Gastgewerbe leichter ist, Gäste als Personal zu finden, dann hat sie ganz richtig erkannt, wovor wir seit Jahren warnen. Die Branche hat ein schweres Imageproblem und wirkt derzeit alles andere als attraktiv“, so Berend Tusch, Vorsitzender des Fachbereichs Tourismus in der Gewerkschaft vida. „Entner liegt ganz richtig, wenn sie sagt, dass es höchste Zeit ist, dass die Unternehmer wieder attraktive Arbeitgeber sind“, so der Gewerkschafter.++++

Vorhandene Schutzbestimmungen müssen eingehalten werden

„Den Unternehmern ist die von ihnen geforderte Wertschätzung sicher, wenn sie ihrerseits ihre Beschäftigten anständig behandeln. Wir brauchen tatsächlich mehr best-practice Betriebe, die als Vorbild dienen“, so Tusch. Verwundert zeigt sich der Gewerkschafter, dass Entner und auch der Tiroler WK-Präsident Jürgen Bodenseer weniger Kontrollen und Strafen für Betriebe verlangen: „Im Klartext heißt das wohl, dass ArbeitnehmerInnenschutzbestimmungen aufgeweicht oder frei interpretierbar sein sollen. Das wird es mit uns jedoch mit Sicherheit nicht spielen. Es geht darum, geltende Rahmenbedingungen einzuhalten und keine neuen Schlupflöcher zu suchen, um die Beschäftigten auszubeuten.“

Tourismusgipfel soll Lösungen bringen

Abschließend betont Tusch, dass „unsere Tür selbstverständlich für konstruktive Gespräche und Verhandlungen stets offen ist!“ Noch im Jänner treffen sich die Sozialpartner, um über die angespannte Situation im Tourismus zu beraten. Zudem erinnert Tusch erneut an den großen Tourismusgipfel, der mit allen relevanten Playern am 16. Februar in Wien stattfinden wird: „Die Branche muss endlich erkennen, woran es hapert. Die Symptome sind seit Jahren die gleichen. Jetzt können wir gemeinsam einen Befund erstellen und mit vereinten Kräften an der Genesung der Branche arbeiten."





