ÖGB trauert um Bernard Ingrisch

Wien (OTS/ÖGB) - "Einer der wichtigsten Fürsprecher der Erwachsenenbildung in Österreich ist von uns gegangen. Sein gesamtes Berufsleben lang war er aktiv für die Gewerkschaftsbewegung tätig und hat sich immer für gerechte Bildungschancen eingesetzt", erklärt ÖGB-Präsident Erich Foglar zum Ableben von Bernard Ingrisch. Der ÖGB wird Bernard Ingrisch als engagierten Kollegen und Mitstreiter für die Interessen der ArbeitnehmerInnen in Erinnerung behalten. ++++

Der Theodor-Körner-Preisträger trat gleich nach seiner Promotion in das von ÖGB und AK getragene Berufsbildungsinstitut bfi ein und war danach lang in der AK tätig. Ingrisch war außerdem Geschäftsführer des bfi und Vorsitzender der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ). Die bildungspolitischen Anliegen der ArbeitnehmerInnen standen dabei stets im Mittelpunkt seiner Arbeit, etwa sein Engagement dafür, jeden Bildungsabschluss bis zur Matura kostenlos nachholen zu können. "Unser Mitgefühl gilt in dieser schwierigen Zeit seiner Familie", so Foglar.

