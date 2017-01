FPÖ-Hübner: Kurz sollte OSZE-Vorsitz auch dazu nützen, den Friedensprozess rund um Bergkarabach wieder in Schwung zu bringen

Minsker Gruppe braucht Initialzündung, sonst sind neue Kampfhandlungen vorprogrammiert

Wien (OTS) - "Vor dem Hintergrund des aktuellen Treffens von Außenminister und OSZE-Vorsitzenden Sebastian Kurz mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko sei daran erinnert, dass der OSZE-Vorsitz auch dazu genützt werden sollte, den seit 1994 bestehenden Waffenstillstand zwischen Armenien und Aserbaidschan rund um den Bergkarabachkonflikt zurück auf die politische Agenda zu holen. Die aus 13 Teilnehmerstaaten bestehende Minsker Gruppe, die zur Konfliktlösung berufen wurde, benötigt dringend eine neue Initialzündung, um wieder Bewegung in die Friedensverhandlungen zu bringen. Erst im vergangenen Jahr starben dutzende Menschen nach Kampfhandlungen an der Waffenstillstandslinie, nachdem aserbaidschanische Truppen das Feuer eröffnet hatten", so heute der außen- und europapolitische Sprecher der FPÖ, NAbg. Dr. Johannes Hübner.

Vor diesem Hintergrund wäre es auch hilfreich, die Minsker Gruppe mit echten Kompetenzen auszustatten. Bislang waren diese nämlich äußerst beschränkt, so Hübner. Neben Fact-Finding, etwa durch die Schwarzenberg- und die Kubiš-Missionen sowie humanitärer Hilfe vor Ort, habe man bisher eher eingeschränkte Möglichkeiten gehabt. "Und auch wenn man in den frühen 2000er Jahren schon sehr nahe an einer Konfliktbeilegung dran war, ist seit rund zehn Jahren Stagnation eingetreten. Auf Basis der Madrider Prinzipien von 2007 sollte von Seiten der OSZE daran gearbeitet werden, beide Parteien wieder an einen Tisch zu bringen, um diese unbefriedigende Situation neuerlich zu verhandeln", sagte Hübner. Es stehe nämlich zu befürchten, dass der Konflikt in Kürze wieder 'heiß“ werde und weitere Opfer zu beklagen sein werden.

"Nachdem Österreich zum zweiten Mal nach dem Jahr 2000 den Vorsitz der OSZE inne hat, sollte Sebastian Kurz danach trachten, neben den 'prominenten Konflikten' auch jene Bereiche in den Fokus zu rücken, die in den vergangenen Jahren in Vergessenheit geraten sind. Gerade die Bevölkerung in der Enklave Bergkarabach, die sich sowohl politisch, aber auch wirtschaftlich vorbildlich entwickelt hat, benötigt endlich eine langfristige Friedensperspektive, um die Kriegswunden der Vergangenheit heilen zu lassen", so Hübner. Ohne Hilfe der Staatengemeinschaft werde dies jedoch nicht funktionieren und so könne man nur an Außenminister Kurz appellieren, in dieser Frage eine deutliche Stellungnahme und eine wahrnehmbare Initiative zu setzen. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker müsse in jedem Fall auch für Bergkarabach gelten, sagte Hübner.

