14. Bildungsinfotage 2017 in Favoriten

Wien (OTS/ÖGB) - Bereits zum 14. Mal finden die Bildungsinfotage in Favoriten statt. Bei dieser vom ÖGB und der Bezirksvorstehung Favoriten gemeinsam im FH Campus Wien, Favoritenstraße 226, 1100 Wien organisierten Veranstaltung können sich am Mittwoch, 25. Jänner 2015 und am Donnerstag, 26. Jänner 2017 Jugendliche kostenlos über verschiedene Lehrangebote sowie über Ausbildungsmöglichkeiten informieren.++++

Den Jugendlichen stehen an diesen Tagen 30 Firmen, Institutionen, Gewerkschaften und weiterführende Schulen für Fragen rund um den weiteren Bildungsweg zur Verfügung. Ziel ist es, Jugendliche und Ausbildungsanbieter regional im Bezirk zu vernetzen. Besonders wird von den Jugendlichen auch geschätzt, bei verschiedenen Tätigkeiten selbst Hand anlegen zu können und im direkten Gespräch mit Lehrlingen oder SchülerInnen Informationen über ihren Wunschberuf zu sammeln.

Aber nicht nur Jugendlichen bringt diese Aktion Vorteile, denn auch die Aussteller zeigen sich durchaus zufrieden. Damit bestätigt sich auch, dass bei dieser Veranstaltung die oft schwierige erste Hürde der Kontaktaufnahme in lockerer Atmosphäre gemeistert wird.

"Wir setzen uns auch dieses Jahr für die Jugend in Favoriten ein und diese Veranstaltung ist ein Beitrag dazu", sagt Alexander Prischl, Leiter des Referats für Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik im ÖGB.

