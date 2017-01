Wechsel in der Führungsebene

AVL DiTEST Deutschland mit neuer Geschäftsleitung

Cadolzburg/Graz (OTS) - Nach über 12 Jahren bei AVL DiTEST Deutschland übernimmt DI (FH) Ralf Kerssenfischer (48) nun die Geschäftsführung. DI (FH) Harald Hahn (65) übergibt damit seinem Nachfolger die strategische Leitung des Unternehmens.

„Gemeinsam Richtung Erfolg“, heißt es bei AVL DiTEST in Cadolzburg. Diese Worte werden seit 1. Januar nicht länger von Harald Hahn, sondern von Ralf Kerssenfischer an die Mitarbeiter gerichtet. Kerssenfischer, verantwortlich für den deutschen Markt, blickt auf eine langjährige und erfolgreiche Karriere bei AVL DiTEST zurück:

2004 begann er als Leiter Operations und wurde bereits drei Jahre darauf zum stellvertretenden Geschäftsführer und Vertriebsleiter ernannt. Seit 2005 ist er zudem Mitglied des Strategieteams der AVL DiTEST Gruppe. „Ich freue mich auf die Herausforderung und die Möglichkeit das Unternehmen weiterhin in eine erfolgreiche Zukunft zu lenken“, erklärt Kerssenfischer.

Auch der CEO der AVL DiTEST Gruppe, Gerald Lackner, freut sich: „Die Ernennung von Ralf Kerssenfischer ist Ergebnis besonders guter und gezielter Personalentwicklung. Er wurde schon einige Zeit auf diese Position vorbereitet. Es freut mich außerordentlich, dass Ralf Kerssenfischer sich im Unternehmen so gut etabliert hat und wir ihn jetzt zum neuen Geschäftsführer ernennen können.“

Nach 15 Jahren gibt Harald Hahn damit die Gesamtverantwortung an Kerssenfischer ab, wird sich aber nicht gänzlich aus dem Geschäft zurückziehen: Er konzentriert sich zukünftig auf die Bearbeitung seiner wichtigen Accounts und stellt die Arbeit mit den Fachverbänden in den Fokus seiner Aufgaben. „Harald Hahn hat AVL DiTEST in Deutschland hervorragend vertreten und gemeinsam mit seinem Team ein tolles Unternehmen aufgebaut. Er ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass Ralf Kerssenfischer nun seine Position übernimmt. Hahn hat ihn langfristig und gezielt als seinen Nachfolger aufgebaut und damit außergewöhnliche Arbeit geleistet“, so Lackner. Dies weiß auch Kerssenfischer zu schätzen: „Durch seine außerordentlich gute Vernetzung und Marktkenntnis hat sich unser Unternehmen stetig positiv weiterentwickelt. Es freut mich besonders, dass er Teil des Teams von AVL DiTEST bleibt.“

Zukünftige Schwerpunkte

Mit Januar 2017 erfolgte nun der Geschäftsführerwechsel. „Ich werde sowohl operativ außenwirksam Richtung Kunden agieren, als auch die Weiterentwicklung der Mitarbeiter vorantreiben, denn sie sind Dreh-und Angelpunkt für unseren Unternehmenserfolg“, erklärt Kerssenfischer. Er wird die bestehenden Partnerschaften pflegen und neue Accounts aufbauen. Darüber hinaus setzt der neue Geschäftsführer auf den Ausbau der Diagnosekompetenz und auf die Weiterentwicklung der Serviceorganisation. AVL DiTEST gilt bereits als das Vorreiterunternehmen für Innovationen im Bereich Fahrzeugprüftechnik. Dies beruht auch auf der guten Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft in Österreich. „Ich setze weiterhin auf die intensive Kommunikation mit dem Standort Graz und bin überzeugt davon, dass wir auch in Zukunft die AVL DiTEST Gruppe gemeinsam erfolgreich voranbringen werden“, so Kerssenfischer.

Über AVL DiTEST

AVL DiTEST (www.avlditest.com) ist Teil der AVL-Gruppe. Das Unternehmen beschäftigte 2016 gemeinsam mit den internationalen Tochtergesellschaften 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen Jahresumsatz von 47,5 Millionen € in 2015 erwirtschafteten. In Europa gelten die Entwicklungen der österreichisch-deutschen Kfz-Diagnose-und Messtechnik-Spezialisten als technologischer Maßstab. Namhafte Automobilhersteller wie VW, BMW, Jaguar Land Rover, der Daimler-Konzern oder der österreichische Motorradhersteller KTM vertrauen auf das technische Know-how aus Graz. Kfz-Diagnose, Messtechnik und Abgasuntersuchung sind die bedeutenden Geschäftsfelder von AVL DiTEST.

