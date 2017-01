Frauen in Technik, Naturwissenschaften und Medien

„Wäre Ada ein Mann …“ - Podiumsgespräch und Buchpräsentation im Technischen Museum Wien

Wien (OTS) - Im Rahmen eines Podiumsgesprächs präsentierte das Technische Museum Wien am 11. Jänner 2017 den neuen Band der Edition TMW, der Pionierleistungen von Frauen in den Bereichen Technik, Naturwissenschaften und Medien sichtbar machen möchte.

Eleonore Hauer-Rona, Vorsitzende des Bundes Österr. Frauenvereine, wies auf die bereits erreichten Fortschritte im Bereich der Gleichstellung von Frauen und Männern hin, betonte aber auch die Notwendigkeit, diese Arbeit fortzusetzen.

Beim abwechslungsreichen Podiumsgespräch, geleitet von Dr. Beatrix Hain (TMW), legten die SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek, die Rektorin der TU Wien Univ.-Prof. Sabine Seidler sowie Dr. Theresia Gschwandtner (TU Wien), Elisabeth Mesicek (ÖGHK) und Mag. Gabriele Metz (Institut für Genderforschung, Graz) ihre ganz persönliche Sicht zum Stand der Genderfrage dar.

Der neue Band der Edition TMW mit dem Titel „Wäre Ada ein Mann ... Frauen in Technik, Naturwissenschaften und Medien“ stellt in elf historischen Porträts herausragende Frauen aus verschiedenen Fachgebieten vor. Die Porträts werden in Beziehung zu fünf aktuellen Frauenkarrieren gesetzt, die in Interviewform dargeboten werden. Weitere Kapitel befassen sich mit der geschlechterspezifischen Produktion und Rezeption von Home Videos sowie den Spuren, die Frauen in der frühen Tonaufzeichnungsgeschichte hinterlassen haben. Das Buch soll Frauen Mut machen, sich ihrer Fähigkeiten bewusst zu werden und sich Herausforderungen jeglicher Art – wie die Wahl eines „frauenuntypischen“ Berufs – zu stellen.

Wäre Ada ein Mann …

Frauen in Technik, Naturwissenschaften und Medien

Edition TMW, Band 7

Verlag Technisches Museum Wien, 152 Seiten, zahlreiche Abbildungen. € 22,80, ISBN 978-3-902183-31-6

Erhältlich im TMW-Shop und im Buchhandel.

