'Letter of Intent' für Ausbildungskooperation von KunstpädagogInnen in Region Nord-Ost unterzeichnet

Zusammenarbeit zwischen Angewandter, Akademie und Pädagogischen Hochschulen Wien, Wien/Krems und NÖ ab Studienjahr 2017/18

Wien (OTS) - Gemeinsame Presseerklärung der Akademie der bildenden Künste Wien, Universität für angewandte Kunst Wien, Pädagogische Hochschule NÖ, Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems und Pädagogische Hochschule Wien:

Am 11. Jänner 2017, also gestern Nachmittag wurde der 'Letter of Intent' für die künftige Kooperation bei der Umsetzung und Weiterentwicklung einer qualitätsvollen, professionsorientierten, kunstspezifischen und forschungsgeleiteten Ausbildung künftiger PädagogInnen für die Unterrichtsfächer Bildnerische Erziehung sowie Technisches und Textiles Werken für die gesamte Sekundarstufe unterzeichnet.

Gerald Bast, Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien, Christoph Berger und Katja Pistauer-Fischer, Rektor bzw. Geschäftsführerin der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems, Eva Blimlinger, Rektorin der Akademie der bildenden Künste Wien, Ruth Petz, Rektorin der Pädagogischen Hochschule Wien und Erwin Rauscher, Rektor der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich zeigen sich unisono erfreut, "dass die intensiven Erörterungen und detailreichen Verhandlungen nun mit einem für alle beteiligten Institutionen positiven Ergebnis abgeschlossen werden konnten." Hiermit sei die Grundlage für die Zusammenarbeit in den Bereichen Lehre sowie Weiterbildung und Personalentwicklung in den beiden Unterrichtsfächer Bildnerische Erziehung sowie Technisches und Textiles Werken geschaffen. "Wir gehen davon aus, die Kooperation mit dem Studienjahr 2017/18 beginnen zu können", verweisen die KooperationspartnerInnen auf die zeitnahe Umsetzung.

Die KooperationspartnerInnen kamen überein, dass jeweils exklusive und individuelle Kooperationsverträge wechselseitig abzuschließen sind, welche die organisations- und studienrechtlichen Aspekte der Kooperation sowie die Zusammenarbeit allfälliger Weiterentwicklungen der Curricula beinhalten werden.

Zur Sicherstellung der Qualität in der Lehre wird ein gemeinsamer Kriterienkatalog zum Lehreinsatz im Kooperationsstudium erarbeitet. Die Zulassungsprüfung und die Zulassung erfolgen durch die Kunstuniversitäten.

"Eine zukunftsorientierte und qualitätsvolle Ausbildung der Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen wird somit weiter gewährleistet und eröffnet erweiterte Möglichkeiten für die Stärkung der künstlerischen Fächer", zeigen sich die KooperationspartnerInnen abschließend erfreut.

Rückfragen & Kontakt:

Universität für angewandte Kunst Wien, Andrea Danmayr

T: 01 71133 2004, E: presse @ uni-ak.ac.at



Akademie der bildenden Künste Wien, Claudia Kaiser

T: 01 588 16 1300, E: c.kaiser @ akbild.ac.at



PH NÖ, Birgit Lenauer

T: 02252 88570-119, E: birgit.lenauer @ ph-noe.ac.at



KPH Wien/Krems, Johannes Martschin

T.: 0664-383 12 83, E: hannes.martschin @ kphvie.ac.at



Pädagogische Hochschule Wien, Rektorin Ruth Petz

T:01 601 18 -0, E: office @ phwien.ac.at