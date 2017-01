Wien-Floridsdorf: Zwei Festnahmen nach versuchtem Diebstahl

Wien (OTS) - Polizisten der Polizeiinspektion Trillergasse ertappten am 07. Jänner 2017 gegen 03.00 Uhr einen 52 –und 38 Jährigen beim Aufladen eines Motorrades in einen Klein-LKW. Darüber hinaus konnte durch die Beamten ein weiteres Motorrad in dem Fahrzeug aufgefunden werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden an Ort und Stelle festgenommen.

