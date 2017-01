So ticken Herr und Frau Österreicher beim Online-Shopping

Wien (OTS) -



Einladung zum Mediengespräch & zur Präsentation des Otago Online

Trendreports 2017 zum Thema: „Das digitale Konsumverhalten“



So ticken Herr und Frau Österreicher beim Online-Shopping



• Was sind die Top 10 Produkte, die die Österreicher am liebsten

online kaufen?

• Wo und wie oft informieren sich Herr und Frau Österreicher im Web,

bevor sie etwas kaufen?

• Welchen Empfehlungen vertrauen sie beim Onlinekauf am meisten:

Google Rankings? Google Ads oder doch Familie & Freunden?

• Und was wünschen sich Österreichs Konsumenten, damit

Online-Shopping für sie attraktiv ist?



Im Rahmen einer repräsentativen Umfrage unter 1.000 ÖsterreichInnen

– durchgeführt von meinungsraum.at – konnten wir diese und weitere

spannende Fragen zum Thema Online-Kauf und Suchverhalten der

Österreicher klären. Alle Ergebnisse haben wir für Sie im Otago

Digital Trendreport 2017 zusammengestellt.



Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

• Markus Inzinger & Jan Königstätter, Geschäftsführer Otago Online

Consulting

• Studienleiterin Evelyn Kaiblinger, meinungsraum.at



Wir freuen uns auf Sie!



Datum: 25.1.2017, 09:30 - 10:30 Uhr



Ort:

Radisson Blu Style Hotel

Herrengasse 12, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

SPIEGL & LEHNER OG

Doris Spiegl, Tel.: 0676/540 15 94, Mail: spiegl @ spiegllehner.com Karin Lehner, Tel.: 0650/555 66 56, Mail: lehner @ spiegllehner.com