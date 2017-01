Erneut Angriff durch Rechtsextreme auf Kulturverein w23

Wiederholt sieht sich der Kulturverein w23 durch rechtsextreme Angriffe mit schwerer Sachbeschädigung konfrontiert

Wien (OTS) - Seit dem Nachmittag des 30. Dezember kam es wieder zu einer Reihe von Angriffen auf die Räumlichkeiten des Kulturvereins w23. Diese ereigneten sich nach dem gleichen Schema wie ein Einbruchsversuch Ende November: Erneut wurde versucht, sich mit massivem Kraftaufwand Zutritt durch den eben erst reparierten Metallrollbalken zu verschaffen. Dabei wurde dieser erheblich beschädigt. Auch die Schlösser der Rollbalken wurden wieder verklebt. Der Sachschaden beläuft sich mittlerweile auf mehrere tausend Euro.

Der Übergriff steht im Zusammenhang mit einer aggressiven und systematischen Angriffsserie, die im September 2016 begann, als der Eingangsbereich der w23 mit roter Farbe großflächig beschmutzt (Bericht: https://goo.gl/Pe6z9H) und mit rechtsextremen Parolen beschmiert wurde.

Seit ihrer Eröffnung vor zehn Jahren teilt sich die w23 die Räumlichkeiten mit dem “Mandelbaum Verlag”. Immer wieder ist der Raum Ziel von Angriffen durch Rechtsextreme geworden. Regelmäßig finden dort Diskussionsveranstaltungen, Filmabende, Lesungen und Workshops statt, außerdem gibt es die "Bibliothek von unten" und das "Archiv der sozialen Bewegungen". Die w23 ist ein selbstverwalteter Raum mit (queer)-feministischem, antirassistischem und antifaschistischem Selbstverständnis.

In den vergangenen Monaten haben sich die Angriffe gegen linke Räumlichkeiten und Menschen gehäuft. Die Betreiber_innen des Kulturvereins sehen dies in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext:

„Die Zuspitzung autoritärer Verhältnisse in den letzten Jahren bestärkt Rechtsextreme darin, zunehmend aggressiv gegen alle vorzugehen, die sie als Feinde wahrnehmen, auch mit roher Gewalt. Diese ist im Rechtsextremismus angelegt – es ist anzunehmen, dass die Angriffe nicht bei zerstörten Rollbalken enden werden“, heißt es in der Stellungnahme.

Die vollständige Stellungnahme der Betreiber_innen und Bildmaterial finden sich hier: http://wipplinger23.org/2017/01/erneut-angriff.html

