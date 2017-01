Vier neue Burger um je 2 Euro bei McDonald’s Österreich

Guter Start ins neue Jahr mit dem McDeal

Brunn am Gebirge (OTS) - Neues Jahr, neues Glück – und neue Burger um 2 Euro. McDonald’s Österreich startet mit einem unschlagbaren McDeal ins Jahr 2017. Ab 3. Jänner gibt es in allen österreichischen McDonald’s Restaurants vier Burger um je 2 Euro. Neben dem Royal Deal, dem Royal Cheese Deal und dem Chicken Deal holt McDonald’s Österreich dafür auch einen beliebten Klassiker zurück ins Standard-Sortiment: den McCountry.

Mit dem aktuellen McDeal bietet McDonald’s Österreich gleich vier neue Burger zu einem attraktiven Preis an. Um nur 2 Euro gibt es den Royal Deal, ganz klassisch mit saftigem Rindfleisch, Ketchup, Senf, Zwiebelringen und Gewürzgurken, den Royal Cheese Deal mit zusätzlich zwei Scheiben Schmelzkäse und den Chicken Deal mit knusprigem Hühner Patty, frischem Eisbergsalat und Sweet Chili Sauce. Das Highlight unter den neuen Burgern ist aber der McCountry Deal. Der Burger mit herzhaftem Schweinefleisch in Kombination mit würziger Curry Sauce, Zwiebel und Senf feiert mit dem McDeal nun sein heiß ersehntes Come-Back und wird ab sofort als McDeal-Standard-Burger ins Sortiment von McDonald’s Österreich aufgenommen. „Mit den vier neuen McDeal-Burgern schaffen wir das perfekte Angebot für jene Gäste, die ein günstiges und schnelles Mittagessen suchen“, so Andreas Schmidlechner, Managing Director von McDonald’s Österreich.

Weitere Informationen auf www.mcdonalds.at

Jetzt neu bei McDonald‘s: Mit dem Bonusclub myMcDonald’s bei jedem Einkauf „Ms“ sammeln und später für Gratis-Prämien eintauschen.

