GPA-djp verstärkt Bundesgeschäftsführung

Ökonomin Agnes Streissler-Führer mit Arbeitsschwerpunkt Digitalisierung, Karl Dürtscher übernimmt Verantwortung für Kollektivvertragspolitik

Wien (OTS/ÖGB) - Der Bundesvorstand der GPA-djp hat in seiner Sitzung am 30. November 2016 personelle Veränderungen in der Bundesgeschäftsführung beschlossen. Ab 1. Jänner 2017 wird die Ökonomin Agnes Streissler-Führer die Geschäftsführung der GPA-djp verstärken. Die 1968 geborene Streissler–Führer kann auf eine reiche Erfahrung als Wissenschafterin und Leiterin eines Forschungsinstituts zurückblicken. Zwischen 1993 und 2007 arbeitete sie als Referentin und Abteilungsleiterin in der Arbeiterkammer Wien, von 2007 bis 2008 in der Geschäftsführung des Zentrums für Innovation und Technologie (ZIT) der Stadt Wien, ab 2009 als Geschäftsführerin und Inhaberin einer wirtschaftspolitischen Beratungsagentur. Ihre Hauptaufgabe wird darin liegen, die Trends der Digitalisierung auf eine konkrete Ebene zu führen und gewerkschaftliche Handlungsoptionen zu entwickeln.++++

Nachdem der bisherige stv. Bundesgeschäftsführer Alois Bachmeier aus eigenem Wunsch an seine ursprüngliche Wirkungsstätte in der Region Wien zurückkehrt, wurde mit Karl Dürtscher nun ein sehr erfahrener Gewerkschafter zum stv. Bundesgeschäftsführer und Leiter des Geschäftsbereichs Interessenvertretung bestellt. Der 1961 geborene Dürtscher trat nach seiner Tätigkeit als Angestellter bei der Vorarlberger Zementwerke AG 1985 in die damalige GPA als Fachgruppensekretär in der Sektion Handel ein. Zwischen 1995 und 2001 war er stv. Leitender Sekretär der Sektion Handel, ab 2001 stv. Regionalgeschäftsführer der GPA-djp Region Wien. Als Leiter des Geschäftsbereichs Interessenvertretung übernimmt Dürtscher die Verantwortung für einen Kernbereich der GPA-djp und wird mit seinem reichen Erfahrungsschatz die Kontinuität und Weiterentwicklung der erfolgreichen KV-Politik der GPA-djp sicherstellen.

