Feuerwerk in Silvesternacht mit enorm hohen Schadstoffemissionen

Feuerwerke produzieren in einer Nacht so viel Feinstaub, wie alle Pkw und Lkw zusammen in einem ganzen Jahr.

Wien (OTS) - In den kommenden Tagen und Nächten wird sich dem Phänomen wieder niemand entziehen können: Raketen und Böller weisen auf das nahende Jahresende hin, mit dem lauten Höhepunkt in der Silvesternacht. Feuerwerke werden auch heuer wieder die Nachthimmel erhellen und in bunte Farben tauchen. Doch so schön das Spektakel auch wird, es hat auch eine Kehrseite, wie der Österreichische Verein für Kraftfahrzeugtechnik (ÖVK) in einer Studie belegt.

Die Untersuchung ergab, dass die Partikelemissionen aus Feuerwerken nahezu genauso hoch sind, wie der Schadstoffausstoß von allen Fahrzeugen. Da nun die meisten Feuerwerke in der Silvesternacht abgeschossen werden, kann gesagt werden, dass mit rund 400 Tonnen in einer Nacht so viel PM10 (Particulate Matter = Feinstaub, mit einem Durchmesser von weniger als 10 Mikrometer) durch Feuerwerke produziert wird, wie von allen Pkw und Lkw zusammen in einem ganzen Jahr. „Einzelne Feuerwerkskörper“, so Univ. Prof. Dr. Hans Peter Lenz, Vorsitzender des ÖVK, „haben eine bis zu 1.000 Mal höhere Emissionskonzentration als moderne Dieselmotoren.“ Zudem sind diese Giftstoffe so klein, dass sie tief in die Lunge eindringen und so den Organismus schädigen können.

„Wir vom ARBÖ sind mit Sicherheit keine Spaßbremsen, und gönnen jedem eine unterhaltsame Silvesternacht, auch mit farbenfrohen Feuerwerken. Wir möchten nur das Bewusstsein schärfen und hinweisen, dass einerseits die Autoindustrie aufgrund immer strenger werdender Abgasnormen ständig neue Umweltschutztechnologien entwickeln muss, während andererseits Unmengen von Schadstoffen in einer einzigen Nacht freigesetzt werden“, so ARBÖ-Generalsekretär Gerald Kumnig.

