Gewerkschaft vida: Weg mit dem Reformstau!

vida-Hebenstreit: „Wir wollen ein starker Partner sein“

Wien (OTS/ÖGB) - Unterstützung für die jüngsten Vorstöße in Sachen Arbeitszeitflexibilisierung von Wirtschaftsminister und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner kommt heute vom Vorsitzenden der Gewerkschaft vida, Roman Hebenstreit. „Ich habe großes Vertrauen in die Regierung, wenn es um die Zukunft der österreichischen Wirtschaft geht. Sie weiß, was auf dem Spiel steht und ist sich ihrer Verantwortung bewusst“, so der vida-Vorsitzende.

Arbeitszeitflexibilisierung nicht ohne Verkürzung

„Die Gewerkschaft vida will bei Österreichs Zukunft ein starker Reformpartner sein“, stellt Hebenstreit klar. „Wenn der Herr Wirtschaftsminister in einem APA-Interview von einem Programmupdate spricht und beim Thema Arbeitszeitflexibilisierung Priorität ortet, dann werden wir das unterstützen. Nur so kann man ihn aus dem Würgegriff des Kapitals ein wenig befreien. In dieser Frage machen ihm zweifelsohne seine Wurzeln in der Wirtschaftskammer schwer zu schaffen“, ist der Gewerkschafter überzeugt. Hebenstreit warnt jedoch davor, dass die Arbeitszeitflexibilisierung in arbeitnehmerfeindliche Politik ausartet: „Es kann nicht sein, dass die Wirtschaft mit der Flexibilisierung auf dem Rücken der Beschäftigten Geld einsparen will. Zudem geht Arbeitszeitflexibilisierung auch auf Kosten der Gesundheit der Beschäftigten. Wir wissen, dass ArbeitnehmerInnen, die regelmäßig Überstunden machen müssen, verstärkt unter gesundheitlichen Problemen leiden.“ Für den Vorsitzenden der Gewerkschaft vida steht daher eines außer Frage: „Bekommt die Arbeitszeit eine Flexibilisierung, ist eine Verkürzung nicht nur notwendig, sondern geboten.“

Wirtschaft kann kürzere Arbeitszeit verkraften

Eine Verkürzung der Arbeitszeit ist für die Wirtschaft aufgrund der hohen Produktionssteigerungen schon lange leistbar. „Was wir aber in den vergangenen Jahren gesehen haben, ist, dass diese Steigerungen auf Kosten der Löhne der Beschäftigten in die Unternehmen investiert wurden, um diese abzusichern. Hier brauchen wir eine Kurskorrektur“, so Hebenstreit. „Jetzt müssen wir schauen, dass wir uns in Österreich nicht selbst kaufkraftmäßig strangulieren. Wir werden nicht ewig von der Substanz zehren können“, ist der Vorsitzende überzeugt. Geiz ist für die heimischen Konsumenten nicht mehr geil, sondern notwendig geworden.

Fairer Wettbewerb auch bei Steuern

Nicht nur bei der Arbeitszeitflexibilisierung bietet Hebenstreit Minister Mitterlehner seine sofortige Unterstützung an: „Entlasten wir die ArbeitnehmerInnen durch eine Ökologisierung des Steuersystems und eine Schaffung von Kostenwahrheit! Es ist nicht einzusehen, dass alle LohnsteuerzahlerInnen für die von den LKW verursachten Schäden den Löwenanteil berappen müssen, während LKW weiter gratis fahren. Wir brauchen eine flächendeckende LKW-Maut. Derzeit sind LKW auf 98 Prozent des Straßennetzes gratis unterwegs und belasten und ruinieren das Straßennetz. Muss für die Behebung der Schäden nicht mehr der Steuerzahler aufkommen, ist eine weitere Senkung der Steuerlast kostenneutral möglich. Es könnte eine Lohnsteuersenkung im Ausmaß von bis zu einer Dreiviertelmilliarde Euro als Ausgleich für ArbeitnehmerInnen, PendlerInnen und PensionistInnen realisiert werden!“

Weniger Importe schaffen Arbeitsplätze

Höhere Löhne und Gehälter kurbeln die heimische Wirtschaft an. Das unterstreicht auch eine vor kurzem veröffentliche Studie, so Hebenstreit: „Könnten sich die ÖsterreicherInnen wieder mehr heimische Lebensmittel leisten, dann könnten 21.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Das entspricht der Zahl der Arbeitslosen beispielsweise in Vorarlberg und im Burgenland zusammen! Eine Stärkung unserer Produkte würde Importe deutlich einschränken“, ist Hebenstreit überzeugt. „2017 gibt es viel zu tun. Gehen wir es an!“, so der vida-Vorsitzende abschließend.

