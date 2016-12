Wien-Liesing: Festnahme nach versuchtem Einbruch

Wien (OTS) - Eine Zeugin verständigte am 26. Dezember 2016 um 17.00 Uhr die Polizei, nachdem sie mehrere Männer dabei beobachtete, wie diese auf eine Terrasse in der Binagasse kletterten. Die Glastüre zur Wohnung war mit einem faustgroßen Stein eingeschlagen worden. Die Polizisten konnten einen Mann im Bereich der Grünfläche unter der besagten Terrasse anhalten und durchsuchen. Überdies konnte auch beim Tatverdächtigen ein weiterer faustgroßer Stein aufgefunden werden. Der 25-Jährige wurde an Ort und Stelle festgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at