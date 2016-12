Neujahrsansprachen à la ORF III: Österreichische Kunst- und Kulturschaffende aus der Wiener Hofburg

Botschaften von Schenk, Orth, Köhlmeier, Buchbinder, Tobisch, Schröder, Prix u. v. a. am 1. und 2. Jänner über den Programmtag verteilt

Wien (OTS) - Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik startet das neue Jahr ohne Ansprache des österreichischen Bundespräsidenten. Deshalb hat ORF III 18 heimische Kunst- und Kulturschaffende in die Wiener Hofburg eingeladen, die ihre ganz persönlichen Neujahrsansprachen halten werden. Die einzelnen Botschaften präsentiert ORF III am Sonntag und Montag, dem 1. und 2. Jänner 2017, über den ganzen Programmtag verteilt.

Mit persönlichen Wünschen für das neue Jahr richten sich Publikumsliebling Lotte Tobisch, Starpianist Rudolf Buchbinder, Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder und Architekt Wolf D. Prix an das TV-Publikum. Otto Schenk hingegen erinnert in seiner Neujahrsbotschaft, dass Österreich immer gut darin war, sich das Fremde zu eigen zu machen, und Schriftsteller Michael Köhlmeier reflektiert, was der Mangel an Schönheit mit uns macht. Burgtheater-Doyenne Elisabeth Orth leiht der Demokratie ihre Stimme und Volkstheater-Direktorin Anna Badora erzählt eine Geschichte, die ermutigt, das Unmögliche zu wagen. Musikalisch wird es dann mit den Wiener Sängerknaben, einem Quartett der Wiener Philharmoniker und Liedermacher Ernst Molden. Ganz im Zeichen der Satire steht die „Übergangs-Bundeshymne“ von Michael Ostrowski und Gerald Votava. Schließlich kommen noch Roncalli-Direktor Bernhard Paul, Schriftstellerin Julya Rabinowich, KHM-Direktorin Sabine Haag, Schauspielerin Ulrike Beimpold und Herr Hermes mit ihren Botschaften und Gedanken für das neue Jahr zu Wort.

Die „ORF III Neujahrsbotschaften“ im Überblick:

Sonntag, 1. Jänner:

10.00 Uhr: Rudolf Buchbinder

10.55 Uhr: Sabine Haag

11.50 Uhr: Lotte Tobisch

12.50 Uhr: Klaus Albrecht Schröder

13.45 Uhr: Wolf D. Prix

15.35 Uhr: Otto Schenk

17.25 Uhr: Bernhard Paul

18.15 Uhr: Wiener Sängerknaben

19.45 Uhr: Die Wiener Philharmoniker

22.45 Uhr: Michael Ostrowski und Gerald Votava

Montag, 2. Jänner:

9.30 Uhr: Anna Badora

11.20 Uhr: Michael Köhlmeier

13.35 Uhr: Ernst Molden

15.00 Uhr: Herr Hermes

16.45 Uhr: Gerald Votava

18.10 Uhr: Julya Rabinowich

19.40 Uhr: Ulrike Beimpold

20.10 Uhr: Elisabeth Orth

