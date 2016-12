Damenquartett nach Einbruchsversuch festgenommen

Wien (OTS) - Am 25.12.2016 gegen 16.15 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, da vier junge Frauen versucht hatten, in mehrere Wohnungen in Wien Hernals gewaltsam einzudringen. Alle vier Beschuldigten im Alter von 14 Jahren konnten angehalten und festgenommen werden. Ein Schlitzschraubenzieher wurde sichergestellt.

