Zugbegleiter attackiert

Wien (OTS) - Am 24.12.2016 gegen 20.10 Uhr attackierte ein Fahrgast einen Zugbegleiter auf der Strecke zwischen dem Flughafen und dem Wiener Hauptbahnhof während einer Ticketkontrolle. Der Beschuldigte konnte nach kurzer Flucht am Bahnhof angehalten und festgenommen werden. Der Mitarbeiter hatte durch die Attacke Kopfverletzungen erlitten und wurde in ein Spital gebracht.

