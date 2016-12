Drei Festnahmen nach Einbruch

Wien (OTS) - Am 24.12.2016 gegen 06.45 Uhr alarmierte eine Anrainerin die Polizei, da sie laute Geräusche im Gemeinschaftsraum ihrer Wohnhausanlage in der Pezzlgasse in Wien Hernals hörte. Die Einsatzkräfte durchsuchten den Gebäudeteil und entdeckten drei unbekannte Personen. Das Trio im Alter zwischen 17 und 25 Jahren wurde festgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Roman HAHSLINGER

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at