younion-Meidlinger: Danke für den Weihnachtsseinsatz im Dienst der Bürgerinnen und Bürger!

Allein in Wien sind an den Feiertagen rund 25.000 ArbeitnehmerInnen im Dienst

Wien (OTS/ÖGB) - "Für rund 25.000 ArbeitnehmerInnen allein in Wien bringen die Feiertage keine verdiente Pause, Erholung und Entspannung. Wie das ganze Jahr über sind sie für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Dafür sagen wir heute Danke", erklärte heute, Donnerstag, der Vorsitzende der younion_Die Daseinsgewerkschaft, Christian Meidlinger.++++

"Man vergisst zu leicht, dass funktionierende Städte und Kommunen keine Selbstverständlichkeit sind. Dahinter stehen die großartigen Leistungen der Bediensteten in den mehr als 200 Berufen, die diese reibungslosen Abläufe erst ermöglichen", sagte Meidlinger. Dazu zählen unter anderen die Beschäftigten im Gesundheitswesen, öffentlichem Verkehr, Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Elektrizität, Gas, Wasser, Abfall etc.), im Bildungssektor, im Rahmen von sozialen Dienstleistungen, Bestattung und in der öffentlichen Gemeindeverwaltung.

"Qualitativ hochwertige öffentliche Dienste sind ein wesentlicher Bestandteil der Wirtschafts- und Sozialsysteme. Sie sind das Rückgrat unseres Gemeinwesens und dürfen nicht gefährdet werden", schloss Meidlinger.

Rückfragen & Kontakt:

younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Referat für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

(01) 313 16 / 83615