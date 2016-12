WKÖ begrüßt steirische Initiative zur Gesundheitswirtschaft

Wirtschaftskammer Steiermark und Land Steiermark setzen auf Wachstumschancen der Branche

Wien (OTS) - Die Steiermark zeichnet sich in vielen Bereichen durch Innovation und nachhaltiges Denken aus. Jetzt geht das Land im Gesundheitsbereich weitere innovative Wege: Wirtschaftskammer Steiermark und Land Steiermark haben eine Plattform Gesundheitswirtschaft ins Leben gerufen. „Das ist ein sehr erfreulicher Schritt, den die Wirtschaftskammer Österreich ausdrücklich begrüßt. Wir haben 2008 die Plattform Gesundheitswirtschaft Österreich gegründet, mit dem Ziel, die Chancen des Wachstumsmarkts Gesundheit mit seinem großen Potenzial bei Beschäftigung und Wertschöpfung zu nützen. Wir müssen diesen richtigen Weg konsequent weitergehen. Gesundheit darf eben nicht nur als Kostenfaktor, sondern muss, gerade in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit und mäßigen Wachstums, auch als Wirtschaftsfaktor gesehen werden“, so Martin Gleitsmann, Leiter der WKÖ-Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit und Mitbegründer der Plattform Gesundheitswirtschaft Österreich (www.wirmachengesundheit.at).

Potenzial der Gesundheitswirtschaft nutzen

An der steirischen Initiative beteiligen sich die steirische KAGes, der Humantechnologiecluster, die Gebietskrankenkasse, die Med-Uni, die FH Joanneum, die Industriellenvereinigung Steiermark, die SVA, die Ärztekammer sowie das Internationalisierungscenter Steiermark. „Die Steiermark hat erfreulicherweise das große Potential der Gesundheitswirtschaft mit ihrer breiten Palette an Wirtschaftszweigen erkannt. Das reicht von Wellness- und Gesundheitsbetrieben über Pharma- und Medizinprodukte bis hin zu Augenoptikern und Orthopädietechnikern. Gesundheitstourismus und Sozialversicherung sind ebenso beteiligt wie Forschung und Entwicklung. Das spiegelt sich auch in der umfassenden Trägerschaft der österreichischen sowie der steirischen Plattform wider. Wir werden die neue Initiative nach Kräften unterstützen,“ so Gleitsmann. (PWK990/PM)

