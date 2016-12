Mehrere Verletzte nach Karambolage auf Triester Straße

Wien (OTS) - Am 10.12.2016 kam es gegen 15:40 Uhr auf der Triester Straße (10. Bezirk) zu mehreren miteinander in Zusammenhang stehenden Verkehrsunfällen. Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfallkommandos der LPD Wien dürfte ein 83-jähriger PKW-Lenker ein Bremsmanöver zu spät eingeleitet haben, woraufhin er das Auto vor ihm rammte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere Autos am selben Fahrstreifen ebenfalls beschädigt. Der 83-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, ebenso der 55-jährige Lenker des zweiten Fahrzeuges. Die beiden anderen Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

