Mann nach Streit mit Messer attackiert

Wien (OTS) - Am 10.12.2016 gerieten gegen 22:00 Uhr zwei junge Männer in der Favoritenstraße (10. Bezirk) in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung verletzte ein 17-Jähriger einen 18-Jährigen oberflächlich mit einem Messer. Der 17-Jährige stellte sich kurz darauf in der Polizeiinspektion Van der Nüll Gasse, das Opfer begab sich indes selbstständig in ein Krankenhaus. Der Angreifer wurde wegen schwerer Körperverletzung zur Anzeige gebracht.

