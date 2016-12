Lopatka: Volle Kraft voraus für Angela Merkel

ÖVP-Klubobmann zu Gesprächen mit CDU-Spitze beim CDU-Parteitag in Essen

Essen (OTS) - Gemeinsam mit den 1.001 Delegierten begrüßte ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka heute beim CDU-Parteitag in Essen die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich hier der Wiederwahl stellt. "Volle Kraft voraus für Angela Merkel!", so Lopatka.

Beim Zusammentreffen mit der Kanzlerin habe er ihr viel Energie und das Allerbeste für die kommenden Jahre gewünscht. "Angela Merkel ist die beste Wahl für die Funktion der CDU-Vorsitzenden. Mit ihr wird die CDU einmal mehr die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland stellen", so der ÖVP-Klubobmann.

Natürlich gebe es enorme Herausforderungen, die die jetzige und sicherlich zukünftige Kanzlerin zu bewältigen habe. Hier sei ihr bisher schon viel gelungen: So habe sich die Arbeitslosigkeit in Deutschland seit ihrem Amtsantritt halbiert und sie habe ein Nulldefizit geschafft. Bei der Flüchtlingspolitik habe Merkel betont, dass sich ein Jahr wie das vergangene nie mehr wiederholen dürfe. "Angela Merkel wird auch hier mit vollem Elan den richtigen Weg für eine gute Zukunft einschlagen", betont Lopatka.

Nach dem Zusammentreffen mit Angela Merkel führte Lopatka zudem Gespräche mit Innenminister Thomas de Maizière, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder. "Die CDU steht geschlossen hinter Angela Merkel. Es ist klar: Ihr Entschluss wieder zu kandidieren ist nicht nur eine wichtige Weichenstellung für Deutschland, sondern für die gesamte Europäische Union", so der ÖVP-Klubobmann abschließend.

