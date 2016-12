Gehälter der Angestellten in der außeruniversitären Forschung steigen um 1,35 Prozent

Deutliche Reallohnzuwächse – Anspruch auf Postensuchtage für Lehrlinge im KV verankert

Wien (OTS) - Für die rund 1700 Angestellten in der außeruniversitären Forschung (Forschungskollektivvertrag) gibt es ein Gehaltsplus von 1,35 Prozent. Diese Erhöhung gilt für kollektivvertragliche Mindestgrundgehälter, Ist-Gehälter, Lehrlingsentschädigungen sowie Schicht- und SEG-Zulagen. Darauf einigten sich die GPA-djp (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier) und die Forschung Austria am 2. Dezember in der ersten Verhandlungsrunde.

Eine Neuerung gibt es im Rahmenrecht, für Lehrlinge wurde Freizeit für die Postensuche während der Behaltefrist im Ausmaß von fünf Tagen im Kollektivvertrag verankert.

"Die den Verhandlungen zugrundeliegende Inflationsrate betrug 0,8 Prozent. Das bedeutet einen deutlichen Reallohnzuwachs für die Beschäftigten in der außeruniversitären Forschung“, bewertet Eva Wilhelm, Vorsitzende des Wirtschaftsbereichs Forschung, Kultur, Bildung in der GPA-djp und Betriebsratsvorsitzende des Austrian Institute of Technology, den Abschluss. "Wir freuen uns über das konstruktive und sachliche Verhandlungsklima“, kommentiert Gabriele Ambros, Präsidentin des Dachverbandes der außeruniversitären, anwendungsorientierten und wirtschaftsnahen Forschung und technologischen Entwicklung "Forschung Austria“.

Der Kollektivvertrag tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft, die Laufzeit des entgeltrechtlichen Teils beträgt 12 Monate.

