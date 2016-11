Supermond über Wien: Am Montag gibt es ein seltenes Himmelsspektakel

Der Mond kommt der Erde so nah wie selten

Wien (TP/OTS) - Am 14. November 2016 kommt es zur grössten Erdnähe des Mondes. An diesem Tag erscheint der Mond besonders groß und plastisch, weil er in seiner Vollmondkonstellation horizontnah steht und die erdnächste Bahn erreicht.

Montag mittags ist der Mond "nur" 356.509 Kilometern von der Erde entfernt und tritt um 14:52 Uhr in die Vollmondphase ein. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Entfernung des Mondes zu unserer Erde beträgt etwa 385.000 Kilometer. Wenn der Mond der Erde so nahe kommt, erscheint er uns um circa 14 Prozent größer und 30 Prozent heller als bei einem normalen Vollmond. Noch näher war er im Jahr 1912. Erst am 25. November 2034 kommt uns der Mond wieder so nahe.

Wer das besondere Schauspiel am Montag nicht verpassen will, sollte sein Fernglas und/oder einen Fotoapparat mit langer Brennweite und ein stabiles Stativ mit Fernauslöser bereit halten. Für gute Bilder sollten keine störende Lichter, wie Straßenlaternen im Blickfeld sein. Je klarer die Sicht, desto besser werden die Aufnahmen. Befinden sich Schleierwolken am Himmel oder ist die Sicht getrübt, sollte man das Vorhaben besser auf einen der Folgetage vertagen.

Wenn das Wetter am Montag eine klare Sicht bietet, hast du die Möglichkeit das Ereignis von der ÖTK-Habsburgwarte am Hermannskogel aus zu fotografieren. Die Dachterrasse bietet einen herrlichen Rundumblick. Eintritt: kleine Spende zum Erhalt der Warte.

Informationen zur Habsburgwarte des ÖTK unter www.habsburgwarte.oetk.at

