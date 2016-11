Aviso: Pressegespräch - Studie „Was würde ein ‚Öxit‘ für den Standort Österreich bedeuten?“

Wien (OTS) - Nach dem Brexit-Votum der Briten und dem Erstarken anti-europäischer Strömungen wurde das Gefüge der EU auch in anderen Ländern in Frage gestellt. Welche Reformen Österreich in der EU einfordern sollte und welche wirtschaftlichen Folgen ein Austritt Österreichs aus der EU hätte (den derzeit keine der im Parlament vertretenen Parteien fordert), hat das Wirtschaftspolitische Zentrum Wien (WPZ) in einer Studie erhoben. Die Ergebnisse der Untersuchung „Was würde ein ‚Öxit‘ für den Standort Österreich bedeuten?“ präsentieren wir in einem Pressegespräch, zu dem Sie herzlich eingeladen sind.

Ihre Gesprächspartner:

Dr. Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) Univ.-Prof. Dr. Christian Keuschnigg, Universität St. Gallen und WPZ Wien

Wann: 15. November, 10 Uhr

Wo: WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien, 10. Stock, Großes Sitzungszimmer

