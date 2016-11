Care-Energy veröffentlicht Zahlen

Care-Energy legt sehr gute "schwarze Zahlen" vor

Hamburg (ots) - Der Bericht zur betriebswirtschaftlichen Auswertung liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/pm/121216/3475007 abrufbar

Per 31.10.2016 veröffentlicht heute die Care-Energy AG deren Zahlen. Aus der Untersuchung des Wirtschaftsprüfers TAXON ist wie folgt zu entnehmen:

"Bericht über die Untersuchung der betriebswirtschaftlichen Auswertung zum 31. Oktober 2016

Wir wurden beauftragt, die betriebswirtschaftliche Auswertung (im Folgenden 11 BWA") zum 31. Oktober 2016 zu untersuchen. Unsere Untersuchung, die wir in der Zeit vom 28. Oktober bis zum 03. November 2016 bei der Buchhaltung der Gesellschaft und in unserem Büro durchgeführt haben, umfasste die Plausibilisierung der kumulierten Werte der BWA der Care-Energy AG zum 31. Oktober 2016. Die beigefügte BWA zeigt die Zahlen mit Buchungsstand zum 31. Oktober 2016.

Die Umsatzerlöse wurden ebenfalls nachgewiesen durch das EDV-System, in dem die energiewirtschaftlichen Umsätze der Care-Energy AG verwaltet werden (X-IQ).

Es werden zum Stichtag 31. Oktober 2016 Umsatzerlöse von 82.363.614,96 EUR ausgewiesen. Danach ergibt sich ein Jahresüberschuss vor Berechnung der endgültigen Ertragsteuern in Höhe von 2.900.691,63 EUR für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Oktober 2016.

Sätmliche vorliegenden Belege im Hinblick auf EEG-Umlage und Netzentgelte sind auch vollumfänglich in der BWA erfasst worden. Wir weisen darauf hin, dass Zahlungen an Organe der Gesellschaft in Höhe von 4.500.000,00 EUR bis zum Abschluss unserer Arbeiten belegmäßig noch nicht nachgewiesen wurden."

Zum gleichen Zeitpunkt wurden auch die Zahlen der gesamten Care-Energy Markenfamilie erhoben. Danach ergibt sich ein Jahresüberschuß vor Berechnung der endgültigen Ertragssteuern in der Höhe knapp 20.000.000 Euro unter Nichtberücksichtigung des Ergebnisses der Care-Energy AG.

Rückfragen & Kontakt:

Hofmannstraße 61

81379 München



Telefon: +49 89 785 761 70

Telefax: +49 89 785 761 711



Web: www.care-energy.ag

E-Mail: info @ care-energy.ag



Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Lothar Burchardt

Vorstand: Sebastian Steller

Allein vertretungsberechtiger Vorstand: Sebastian Steller