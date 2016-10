Festnahmen in Wien-Hernals: Männer randalieren in Lokal

Wien (OTS) - Die Mutter eines Lokalinhabers verständigte am 30.10.2016 um 04.30 Uhr die Polizei und ersuchte um Hilfe. Die Frau gab an, dass zwei Gäste im Lokal ihres Sohnes in der Ottakringer Straße randalierten und mehrere Gläser sowie Sessel umher warfen. Als Polizisten kurz darauf eintrafen, stellten sie die beiden offensichtlich alkoholisierten Männer zur Rede. Der 21- und der 25-Jährige verhielten sich dabei äußerst aggressiv. Trotz mehrmaliger Abmahnung beruhigte sich das Duo nicht und schrie weiter um sich. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen sowie wegen Verdachts der Sachbeschädigung angezeigt.

