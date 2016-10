Bierland Österreich feiert seinen Biersommelier-Staatsmeister

Bierland Österreich feiert seinen Biersommelier-Staatsmeister Michael Leingartner begeistert Fachjury und Publikum

Wien (OTS) - Der neue österreichische Biersommelier-Staatsmeister kommt aus Wien. Michael Leingartner (34) überzeugte die Fachjury bei der dritten Staatsmeisterschaft der Biersommeliers mit fundiertem Wissen, sensorischem Können und einer souveränen Bierpräsentation.

Alle zwei Jahre rufen Österreichs Brauer Biersommeliers landesweit auf, um den Titel des Besten unter ihnen zu kämpfen. Leingartner setzte sich in fünf sensorischen und theoretischen Vorläufen und der finalen Bierpräsentation gegen seine Mitstreiter, darunter auch zwei Damen, durch. Gelebte Bierkultur und Vielfalt standen im Mittelpunkt der Staatsmeisterschaft.

(Limitierte) 25 TeilnehmerInnen mit Hauptwohnsitz im Bierland Österreich gingen bei der dritten Staatsmeisterschaft der Sommeliers für Bier am 29. Oktober 2015 im Treffpunkt der Bierkultur, Hofbräu Kaltenhausen, unter der bewährten Leitung von Kiesbye´s BierKulturHaus an den Start und kämpften um den begehrten Titel.

„Angesichts meiner starken KonkurrentInnen freut es mich besonders, dass ich als Sieger aus den Wettbewerb gehe“, freut sich Neo-Biersommelier-Staatsmeister Michael Leingartner, Diplom-Biersommelier und gelernter Bierbrauer, der sich nun auch als Bierland-Österreich-Botschafter versteht. Leingartner knüpft damit an die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Biersommelier-Staatsmeister 2014 und aktueller Vize-Staatsmeister Clemens Kainradl (39) an.

„Wir haben schon bei den Vorbereitungen gemerkt, dass die Staatsmeisterschaft eine wirklich hochkarätige Veranstaltung wird. Die Biersommeliers haben ihre Aufgabe sehr ernst genommen und waren extrem gut vorbereitet. Die Biersommelier-Staatsmeisterschaft 2016 war ein voller Erfolg und beeindruckende Werbung für die österreichische Bierkultur“, so Jurymitglied Ewald Pöschko, Obmann der Mittelstandsbrauereien im Verband der Brauereien Österreichs. „Das Fachwissen rund um das Lieblingsgetränk der ÖsterreicherInnen hat mir sehr imponiert. Einmal mehr haben wir nachgewiesen, dass Österreich eine Biernation ist.“

Druckfähige Fotos der Veranstaltung sind unter

http://www.bierland-oesterreich.at/cm4/news-medien/presseaussendungen

/37-2016/429-bierland-oesterreich-feiert-seinen-biersommelier-staatsm eister.html

verfügbar.

Über die Staatsmeisterschaft der Biersommeliers

Die Staatsmeisterschaft der Biersommeliers findet alle zwei Jahre alternierend zur Weltmeisterschaft der Sommeliers für Bier statt. Dabei gilt es nicht nur die besten Biersommeliers Österreichs sondern gleichzeitig auch das Nationalteam für die folgende Weltmeisterschaft zu finden. Das bierige A-Team wird 2017 in München gemeinsam mit den 50 besten Biersommeliers der Welt um den Weltmeistertitel rittern.

Der Biersommelier ist ein Professionist für Bier - professionelles Kellermanagement, Einkauf, Lagerung, Schankhygiene, Kalkulation, Verkauf und fachgerechtes Service zählen zu seinen Aufgabengebieten. In den letzten Jahren ist die Zahl an Biersommeliers international vor allem aber in Österreich stark gestiegen. Einen großen Beitrag dazu leisten Österreichs Brauer im Rahmen des Verbandes der Brauereien Österreichs, der ein weltweit einzigartiges Ausbildungsprogramm zum zertifizierten Biersommelier anbietet. Die „Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Ausbildungsreihe BIER-JUNGSOMMELIERe, BIERSOMMELIERe und DIPLOM-BIERSOMMELIERe“ ist seit 2006 ein offizielles Bildungsangebot der österreichischen Brauwirtschaft.

