Karrieretage 2017 – Die Messe für Beruf, Aus- und Weiterbildung im Gesundheitsbereich

Die Karrieretage, Österreichs größte Berufs- und Weiterbildungsmesse für Gesundheitsberufe, finden im kommenden Jahr bereits zum 5. Mal statt.

Wien (OTS) - Die Veranstaltung bietet Gesundheitspersonal die optimale Gelegenheit potentielle Arbeitgeber aus der Gesundheitsbranche, Weiterbildungsanbieter und Medizinproduktehersteller näher kennenzulernen und wertvolle Kontakte für die berufliche Laufbahn zu knüpfen.

Ausgewählte Vorträge informieren gezielt über Karrieremöglichkeiten im Gesundheitssektor, berufsspezifische Tätigkeitsfelder und Weiterbildungsmöglichkeiten wie zum Beispiel berufsbegleitende Studien.

Ein Messebereich mit interessanten Ausstellern ergänzt das Angebot der Karrieretage 2017. Hier geben Expertinnen und Experten verschiedener Unternehmen Einblick in ihre Angebote und Möglichkeiten.

Die Teilnahme an den Karrieretagen 2017 ist für Besucherinnen und Besucher kostenlos. Die Anmeldung erfolgt online unter www.karrieretage.at sowie am Messeempfang.

Vertretene Unternehmen

Wir freuen uns das Deutsche Herzzentrum München des Freistaates Bayern, die Vinzenz Gruppe, die NÖ Landes- und Universitätskliniken, Roche Austria, das Krankenhaus der Stadt Dornbirn, die Burgenländische Krankenanstalten, AstraZeneca Österreich, das Klinikum Wels-Grieskirchen, die Justizbetreuungsagentur, die Südtiroler Sanitätsbetriebe, die Oberösterreichische Gesundheits- und Spitals-AG, Ärzte ohne Grenzen und noch viele weitere Unternehmen auf unserer Messe begrüßen zu dürfen.

Neugierig geworden?

Weitere Informationen zu den Karrieretagen 2017 finden Sie auf der Website www.karrieretage.at. Gerne beraten wir Sie auch persönlich.

Datum

Freitag, 28. April 2017, ab 11:30 Uhr

Samstag, 29. April 2017, ab 09:30 Uhr

Ort

Aula der Wissenschaften

Wollzeile 27A, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Karrieretage 2017 | Messe für Beruf, Aus- und Weiterbildung im Gesundheitsbereich

Dr. Philipp Wimmer

Veranstaltungsmanagement

+43 680 23 73 726

philipp.wimmer @ karrieretage.at

www.karrieretage.at