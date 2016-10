Leistungsschau des Österreichischen Bundesheeres

Wien (OTS) - Anlässlich der Leistungsschauen des Österr. Bundesheeres am Heldenplatz, rund um das Burgtheater, in der Schottengasse, auf der Freyung, Am Hof sowie der Helfer Wiens am Rathausplatz wird die Ringstraße am 26.10.2016 von 08.00 bis ca. 20.00 Uhr ab der Operngasse bis zur Heßgasse gesperrt.

Die Umleitung des Verkehrs auf der Ringstraße erfolgt über die Operngasse – Friedrichstraße – Getreidemarkt – Museumstraße – Landesgerichtsstraße (ehem. Zweierlinie) – Universitätsstraße – Maria-Theresien-Straße.

Weitere Sperren auf der Zufahrt zu den o.a. Veranstaltungsorten erfolgen an den Kreuzungen: Hohenstaufengasse – Helfersdorferstraße Hohenstaufengasse – Rockhgasse

Wipplinger Straße – Helfersdorferstraße

Wipplinger Straße – Renngasse

Michaelerplatz - Michaelerkuppel

Rückmarsch der Sondertransporte (Panzer) des Österr. Bundesheeres:

Ca. 17.15 Uhr Abfahrt vom Burgtheater – Universitätsring – Schottenring – Franz-Josefs-Kai – Stubenring – Parkring – Schubertring - Schwarzenbergplatz – Prinz Eugen Straße – Landstr. Gürtel – Ghegastraße – Kelsenstraße – Arsenal.

Temporäre Verkehrssperren und Verkehrsableitungen erfolgen auf der Marschstrecke selbst, sowie auf allen angrenzenden Straßenzügen. Die Verkehrssperren werden vom polizeilichen Einsatzleiter vor Ort für die jeweils unbedingt notwendige Dauer verfügt.

Hinsichtlich der Einschränkungen im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel informiert sie die Fahrgastinformation der Wiener Linien unter der Tel.Nr. 01 7909-100.

