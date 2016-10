Metaller-KV: Gewerkschaften wollen am Montag ersten Abschluss erzielen

Entscheidende dritte Verhandlungsrunde mit FMMI am 24. Oktober

Wien (OTS) - Am Nachmittag des 24. Oktober um 14 Uhr beginnt die bereits dritte Verhandlungsrunde der Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp mit den Arbeitgebern der Maschinen- und Metallwarenindustrie (FMMI). „Am 24. geht es zur Sache. Wir wollen über konkrete Lohn- und Gehaltserhöhungen reden und einen ersten Abschluss in der Metallindustrie erzielen“, sagen die beiden Verhandlungsleiter auf ArbeitnehmerInnenseite, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Rudi Wagner (GPA-djp). Sollte es in dieser entscheidenden dritten Verhandlungsrunde zu keinem Ergebnis kommen, wären die BetriebsrätInnen und Gewerkschaften gezwungen, den Druck zu erhöhen und Maßnahmen zu setzen, betonen die beiden Gewerkschafter.++++

Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 180.000 Beschäftigten der Metallindustrie wurden am 26. September mit der traditionellen Forderungsprogrammübergabe gestartet. Mit allen sechs Fachverbänden und Berufsgruppen der Metallindustrie wurden seither Wirtschaftsgespräche und Verhandlungsrunden durchgeführt. Für die Gewerkschaften hat der Erhalt des einheitlichen Kollektivvertrages trotz getrennter Verhandlungen weiter Priorität.

PRO-GE und GPA-djp fordern für die gesamte Metallindustrie eine Erhöhung der Mindest- und IST-Löhne bzw. -Gehälter von drei Prozent. Beschäftigte in niedrigen Lohn- und Gehaltsgruppen sollen dabei besonders berücksichtigt werden. „Knapp 70 Prozent der Jahresüberschüsse in der Metallindustrie wurden an die Eigentümer bzw. Muttergesellschaften ausgeschüttet. Nun sind die ArbeitnehmerInnen an der Reihe, die durch ihre harte Arbeit die Gewinne möglich gemacht haben“, betonen Wimmer und Wagner.

Weiters fordern die Gewerkschaften unter anderem die erneute Ermöglichung der Freizeitoption, eine Woche bezahlte Prüfungsvorbereitungszeit im Rahmen einer facheinschlägigen Weiterbildung, die gänzliche Vergütung der Lehrlingsfahrtkosten zum Berufsschulinternat, einen Rechtsanspruch und einen Kündigungsschutz beim Familienzeitbonus (Papamonat), die vollständige Anrechnung von Karenzen und Familienzeitboni für alle dienstzeitabhängigen Ansprüche sowie die Möglichkeit für ArbeitnehmerInnen, das Jubiläumsgeld in Freizeit umzuwandeln. Geltungstermin für den neuen Kollektivvertrag ist der 1. November 2016.

