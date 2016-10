Grüne: Teilerfolg für Filmemacherinnen erreicht

Aslan: Regierungsantrag ist erster Schritt in richtige Richtung

Wien (OTS) - „Ich freue mich, dass es den Regierungsparteien gelungen ist, mit diesem Antrag die Frauenförderung in der Filmbranche auf neue Beine zu stellen“, sagt die Grüne Frauensprecherin Berivan Aslan zum heute verabschiedeten Frauenförderungsantrag im Kulturausschuss, dem auch die Grünen zugestimmt haben.

In dem Antrag wird eine transparentere Darstellung der Budgetverteilung nach Geschlechtern gefordert. Zudem soll ein „Anreizsystem“ kommen, das mehr Filmemacherinnen in die Projektanträge der Filmfirmen integriert. „Ob wir es Quote oder Anreizsystem nennen, ist mir persönlich egal. Hauptsache, Filmfirmen nehmen ihren Auftrag zur Förderung von Regisseurinnen, Drehbuchautorinnen und Produzentinnen in Zukunft ernst“, so Aslan.

Beim heutigen Kulturausschuss stand ebenso der grüne Antrag zur Frauenförderung (1563/A(E)) in der Filmbranche auf der Tagesordnung. Die Forderungen darin waren um einiges weitreichender als in dem nun von der Regierung eingebrachten Antrag, vor allem hinsichtlich der Qualität der Datenauswertung und auch in Sachen Quote. „Bedauerlicherweise wird es weiterhin keine geschlechtsspezifische Datenanalyse aller österreichischen Filmfördergelder geben“, kritisiert Aslan. Denn künftig werden weiterhin lediglich die Filmfördermittel des Bundes geschlechtsspezifisch ausgewertet. Wie die Länder und andere öffentliche Förderstellen ihre Gelder verteilen wird nicht erhoben. An dieser Forderung will die Grüne Frauensprecherin weiterhin dranbleiben.

Auch in Sachen „finanzielles Anreizsystem“ bleiben noch einige Fragen offen. „Es bleibt abzuwarten, ob die Regierung ihre Ankündigungen auch tatsächlich umsetzt“, stellt Aslan klar. Eine genaue Überprüfung der Umsetzung werden die Grünen jedenfalls weiter im Auge behalten.

Der Grüne Kultursprecher Wolfgang Zinggl ergänzt: „Ein Jahr lang mussten wir Druck machen, um auch im Filmbereich Selbstverständlichkeiten durchzusetzen, die in anderen Bereichen der Kultur längst etabliert sind. Ach ja, bei den Philharmonikern gibt es noch etwas zu tun.“

