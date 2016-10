Amon: Sicherheitsbericht belegt hervorragende Arbeit der Polizei und im Justizbereich

ÖVP-Sicherheitssprecher zum Leistungsbericht im Ausschuss für innere Angelegenheiten

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der Sicherheitsbericht 2015 steht an der Spitze der Tagesordnung des Ausschusses für innere Angelegenheiten. Er zeigt auf, dass die 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Polizeibereich als Sicherheitsdienstleister hervorragende Arbeit leisten. 2015 war von der größten Migrationskrise seit dem Zweiten Weltkrieg geprägt. Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung war nur durch den massiven Einsatz der Polizei möglich“, erklärte heute, Dienstag, ÖVP-Sicherheitssprecher und Generalsekretär Abg. Werner Amon MBA.

Der ÖVP-Sicherheitssprecher ging konkret auf einige Daten des Sicherheitsberichtes ein. Er betonte dabei, dass dieser konkret das Vorjahr widerspiegle, aber noch nicht gesamthaft die Auswirkungen der Migrationskrise zeige:

2015 gab es – im Vergleich mit den letzten zehn Jahren - einen neuen Tiefststand bei Anzeigen und mit 44 Prozent die höchste Aufklärungsquote. Gestiegen – und das auch weltweit - sei allerdings die Cyber-Kriminalität. Deshalb wurde das Cybercrime-Competence Center als nationale Koordinierungs- und Meldestelle zur Bekämpfung der Cyberkriminalität im Bundeskriminalamt weiter ausgebaut. Das Cyber Security Center im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) hat 2015 den Probebetrieb aufgenommen. Dieses soll unter anderem in Zusammenarbeit mit der Meldestelle zum Schutz kritischer Infrastruktur Informationen über Sicherheitsvorfälle in Betrieben entgegennehmen sowie Handlungsempfehlungen geben.

Amon wies darauf hin, dass das Thema Sicherheit in der Bevölkerung seit mehr als einem Jahr größere Bedeutung habe. In diesem Zusammenhang ging er auf die Aktion „Gemeinsam.sicher“ des Innenministeriums ein: Auf Initiative der Polizei vereinbaren Bürgerinnen und Bürger und andere Betroffene dabei gemeinsam Lösungen für tatsächliche oder empfundene Probleme im Bereich der öffentlichen Sicherheit und setzen sie entsprechend ihrer Zuständigkeiten auch gemeinsam um.

Der Sicherheitsbericht spiegle auch die ausgezeichnete Arbeit der Justiz wider. So gab es mehr Enderledigungen; die Verfahrensdauer verkürzte sich in den letzten Jahren kontinuierlich und behielt im Berichtsjahr 2015 mit einem bundesweiten Durchschnitt von 1,1 Monaten ihren Tiefstand bei. Trotzdem müsse man in einigen Bereichen weiter daran arbeiten, die Durchschnittsdauer der Verfahren weiter zu verringern, unterstrich Amon.

Der Anteil verurteilter ausländischer Staatsangehöriger erreichte im Vorjahr mit 40 Prozent allerdings den höchsten Wert, wies Amon vor allem auf die Schlepperkriminalität und auf entsprechende Gegenmaßnahmen des Justizministers hin. So will Bundesminister Wolfgang Brandstetter Überstellungen von ausländischen Insassen in deren Heimatländer forcieren, um die österreichischen Gefängnisse zu entlasten. „Der hohe Anteil an ausländischen Insassen bedeutet für den praktischen Vollzug nämlich einen deutlichen Mehraufwand, beispielsweise bei der Betreuung der Insassen“, erläuterte der ÖVP-Sicherheitssprecher. Gestiegene Zahlen von Überstellungen im laufenden Jahr würden aufzeigen, dass die intensiven Bemühungen bereits Früchte tragen. Allein heuer konnten bereits 160 Rumänen und 40 Bulgaren zurückgeschickt werden.

Zudem liegt der Gesetzentwurf zur Enteignung des Geburtshauses von Adolf Hitler in Braunau am Inn vor. „Ziel ist es, dauerhaft die Gefahr zu bannen, dass die Liegenschaft zu einer Pilgerstätte für Neonazis bzw. Rechtsextremisten wird“, schloss Amon.

