Budget/ÖBB: „Schelling treibt durchschaubare Scheinheiligkeit auf die Spitze“

vida-Hebenstreit: Schlechte Budgetshow im Nationalrat – eingesparte Finanzprüfer für Großunternehmen: Steuergerechtigkeit für ÖVP ein Fremdwort?

Wien (OTS/ÖGB) - „Finanzminister Schelling hat gestern bei seiner Budgetrede die durchschaubare Scheinheiligkeit auf die Spitze getrieben“, kritisiert der Vorsitzende des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida, ÖBB-Konzernbetriebsratsvorsitzender Roman Hebenstreit. „Nachdem die Regierung zuvor den ÖBB-Rahmenplan bis 2020 mit Investitionen von 15,2 Milliarden Euro beschlossen hatte, zieht der Finanzminister postwendend über die Mittel für die für Österreich und Millionen von Pendlern systemrelevanten Infrastrukturinvestitionen in die Bahn her und fordert, dass hier zukünftig weniger staatliche Verpflichtungen eingegangen werden sollen“, so Hebenstreit empört.++++

„Da im Ministerrat ja bekanntlich das Einstimmigkeitsprinzip gilt und auch der Finanzminister Mitglied dieses Gremiums ist, stellt sich die Frage, ob sich Schelling im Rahmen der Budgetrede in Selbstkritik üben wollte?“, so Hebenstreit weiter. „Seine schlechte Show dürfte aber in den üblichen Kreisen gut angekommen sein. Schließlich erntete der Finanzminister bei den entsprechenden Passagen in seiner Rede Applaus seitens der ÖVP-Abgeordneten, obwohl auch sie den Gesetzen für die ÖBB-Infrastrukturinvestitionen vollinhaltlich zugestimmt haben. Offenbar muss es sich dabei um einen neuartigen Akt der Selbstgeißelung bei Schelling und den ÖVP-Mandataren gehandelt haben?“, so der vida-Gewerkschafter erstaunt.

„Nach jahrzehntelanger Regierungsbeteiligung der ÖVP ist man ja schon einiges gewohnt. Jetzt wurde dem Fass aber der Boden ausgeschlagen:

Nach zahlreichen strafrechtlichen Nachwehen aus der schwarz-blauen Regierungsvergangenheit kommen neue Vorwürfe und Verdächtigungen hinsichtlich Steuerhinterziehung durch die Medien ans Tageslicht. Unübersehbar ist, dass in diesem Zusammenhang in den Medien immer öfter der Name von ÖVP-Klubobmann Lopatka fällt“, merkt Hebenstreit an.

„Die Zahl der Finanzprüfer für Großunternehmen sinkt – laut Anfragebeantwortung des Finanzministeriums gibt es seit 2011 um 10 Prozent weniger Prüfer. Weniger Prüfer bedeuten mehr Möglichkeiten für unentdeckte Steuerhinterziehung“, erinnert der vida-Gewerkschafter. „Da wundert es nicht, dass in Schellings Budgetrede mit keinem Wort von Steuergerechtigkeit gesprochen wird. Gerecht wäre nämlich, wenn alle ihre Steuern zahlen, weil dann auch alle Arbeitnehmer weniger Steuern zahlen müssten.“

„Arbeitnehmer pflegt die ÖVP aber ohne Zögern ins Börsel zu greifen. Bei fast allen anderen Gruppen drückt sie beide Augen zu“, kritisiert Hebenstreit. „Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für diese Diskrepanz. Entweder ist Steuergerechtigkeit für die ÖVP ein Fremdwort oder hofft diese Partei, dass niemand bemerkt, für wie dumm sie die Öffentlichkeit verkaufen will?“, so Hebenstreit abschließend.

