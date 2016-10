Unique relations und Hill+Knowlton etablieren Brexit Advice Team

Viele britische Unternehmen denken über einen Umzug nach - Kalina sieht großes Potenzial für Wien

Wien (OTS) - Unique relations und Hill+Knowlton Strategies bündeln die Kompetenzen und ihr Beratungsangebot rund um das Thema Brexit in einem internationalen Brexit Advice Team an den Standorten Wien, Berlin, London und Brüssel. Die Federführung liegt bei Thomas Wimmer (Berlin), Simon Whitehead (London), Thomas Tindemans (Brüssel) und Josef Kalina (Wien). Je nach Aufgabenstellung werden Fachleute mit relevanten Spezialisierungen aus weiteren Märkten integriert.

„Trotz oder vielleicht gerade wegen der unübersichtlichen Lage und der zahlreichen Fragezeichen rund um das Thema Brexit sehen wir bereits jetzt eine starke Nachfrage nach Beratung", so Thomas Wimmer, Geschäftsführer und Leiter des Corporate & Public Affairs Bereichs von Hill+Knowlton in Berlin. „Momentan konzentriert sich diese Nachfrage vor allem auf die Analyse und Einordnung der Entwicklungen. Wir gehen davon aus, dass sich dies erheblich ausweiten wird, sobald die britische Regierung den Austrittsantrag nach Artikel 50 des Lissabon-Vertrages stellt und sich der Prozess zu konkretisieren beginnt. Neben den Regulierungsfragen, die für international tätige Unternehmen aus fast allen Branchen hohe Relevanz haben, geht es hier um Investitionsentscheidungen, potenzielle Standortverlagerungen und vielfältige daraus folgende Kommunikationsaufgaben.“

Laut einer aktuellen Umfrage der Beratungsgesellschaft KPMG erwägen bereits heute 76 Prozent der Chefs von britischen Unternehmen mit Jahresumsätzen zwischen 100 Millionen und einer Milliarde Pfund, wegen des Brexit-Votums den Firmensitz oder Teile des Betriebs aus Großbritannien abzuziehen. „Wir müssen davon ausgehen, dass der Brexit eines der bestimmenden Themen der kommenden Jahre sein wird", so Ernst Primosch, CEO und Chairman der DACH-Region von Hill+Knowlton Strategies. „Die Komplexität eines solchen Vorgangs und des daraus resultierende Bedarfs an Change und Beratung in den Bereichen Public Affairs und Corporate Communications wären enorm. Mit der Bildung des Brexit Advice Teams setzt Hill+Knowlton hier ein vorrausschauendes Signal."

„Für die stark exportorientierte heimische Wirtschaft und den Standort Österreich ist eine tief reichende Veränderung der EU mit dem Austritt eines starken Kernlandes wie Großbritannien eine enorme Herausforderung. Als Sitz zahlreicher internationaler Organisationen und mit seiner Kompetenz und Erfahrung in den östlichen und süd-östlichen Ländern Europas hat insbesondere Wien großes Potenzial“, betonte Josef Kalina.

