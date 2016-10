Große Leistungsschau des Bundesheers am Nationalfeiertag

Haslauer: Bundesheer als wichtiger Partner für die Sicherheit des Landes

Salzburg (OTS) - Am Mittwoch, 26. Oktober, zeigt sich das Österreichische Bundesheer mit einer großen Leistungsschau auf den historischen Plätzen der Salzburger Altstadt. Anlässlich des Jubiläums "Salzburg 20.16 - Salzburg 200 Jahre bei Österreich" präsentieren von 9.00 bis 16.00 Uhr 400 Soldatinnen und Soldaten sowie Mitarbeitende des Bundesheeres ihre Ausrüstung und schweres Gerät. Bei dynamischen Vorführungen können die Besucherinnen und Besucher einen Einblick in den Dienst beim Bundesheer gewinnen.

"Das Bundesheer ist im Bundesland Salzburg stark vertreten, es ist bei der Bevölkerung geschätzt und gesellschaftlich in jeder Weise integriert", betonte Landeshauptmann Wilfried Haslauer heute, Mittwoch, 12. Oktober, anlässlich der großen Leistungsschau, die mit Unterstützung des Landes Salzburg und der Stadt Salzburg stattfindet. "Auch die Militärmusik genießt hohe Wertschätzung, daher freut es mich umso mehr, dass diese, nicht zuletzt durch den Einsatz des Landes Salzburgs, erhalten geblieben ist und am Nationalfeiertag erstmals wieder in voller Stärke ein Konzert geben wird."

"Am 26. Oktober hat das Österreichische Bundesheer die Chance, sich auf den Plätzen der Altstadt der Bevölkerung zu präsentieren. Dabei wird das gesamte Gerät zum Einsatz kommen, es wird Infostände geben und spannende Vorführungen", so Brigadier Heinz Hufler, Militärkommandant in Salzburg.

Vieles wird geboten

Mitfahren auf Pionierbooten auf der Salzach, Kinderreiten auf Haflingern, Panzer und natürlich Kostproben aus der Feldküche, sowie ab 12.30 Uhr die Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres am Krauthügel. Auch die Militärmusik Salzburg tritt auf.

Höhepunkte der Veranstaltung

Um 10.30 Uhr findet die Angelobung von 500 Grundwehrdienern vor dem Festspielhaus statt sowie um 12.00 Uhr eine dynamische Einsatzsimulation mit Hubschraubern und Gebirgsjägern auf der Festung Hohensalzburg.

Es wird geraten, die Park-and-Ride-Plätze sowie die Öffentlichen Verkehrsmittel zur An- und Abreise in die Altstadt zu nutzen.

